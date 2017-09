Décès de Slimane Benaziez, ancien directeur des éditions ANEP

L'ancien directeur des Editions ANEP (Agence nationale de l'édition et de la publicité) entre 2000 et 2007, Slimane Benaziez, est décédé hier à Alger à l'âge de 71 ans des suites d'une longue maladie, a-t-on appris auprès de ses proches. Le défunt, né en 1946 à Ighil Ali (Bejaia), titulaire d'une licence en mathématiques à l'université d'Alger, a exercé au quotidien El Moudjahid (1972-1976) en tant que correcteur de presse et journaliste. Il a rejoint en 1976 la rédaction du journal Algérie-Actualité avant de partir (1982) en France pour une formation dans l'Institut français de Presse (Ifp). Dans le sillage de l'ouverture du paysage médiatique des années 1990, feu Benaziez créa la revue Sciences Magazine. Il avait également travaillé au centre nucléaire d'Alger. M. Benaziez était enseignant associé à l'Ecole nationale supérieure de journalisme dans la filière "Journalisme scientifique". Le défunt était également membre du Conseil national du livre, depuis 2013. Il a été inhumé au cimetière de Garidi, après la prière du El Asr.

------------////////////////

Condoléances

Affecté par le décès de Slimane BENAZIEZ, ancien directeur des Editions Anep, le ministre de la Communication, Monsieur Djamel KAOUANE, tient à présenter à la famille du défunt ses condoléances les plus sincères et l’assure, en cette douloureuse circonstance, de son soutien et de toute sa sympathie.

Il prie Allah Tout-Puissant d’accorder au défunt Sa Sainte Miséricorde et de l’accueillir en Son Vaste Paradis.

A Allah nous sommes et à Lui nous retournons.