le ministre de l’Intérieur du Congo en visite au Centre de commandement de la DGSN : «nous sommes émerveillés»

Le ministre de l'Intérieur de la République du Congo, Raymond Zéphirin Mboulou, a effectué, hier à Alger, une visite au Centre de commandement et de contrôle (CCC) de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) où il a reçu des explications sur le fonctionnement et la coordination entre les différents services qui gèrent et coordonnent le flux d'images parvenant en temps réel des différentes régions du pays. Accompagné du directeur général de la Sûreté nationale, le général major Abdelghani Hamel, le ministre congolais a visité les huit salles opérationnelles qui gèrent notamment le trafic routier et visualisent le flux des images vidéo parvenant des différentes institutions et édifices de la capitale, mais aussi des centres de surveillance des autres wilayas.

Le ministre congolais a également reçu des explications sur les différents supports utilisés par la DGSN dans le cadre de la lutte contre les différentes formes de crime, à travers une surveillance aérienne par des hélicoptères équipés de caméras haute définition et de haute technicité. "Nous sommes émerveillés par cette organisation et nous félicitions de ce fait les autorités de la République algérienne pour les efforts consentis en la matière", a indiqué M. Mboulou à la presse en marge de cette visite.

Evoquant la coopération entre l'Algérie et la République du Congo, il a relevé que "l’Algérie a toujours été à nos côtés et ce, depuis notre indépendance", précisant que "depuis le mois de mars dernier, les Présidents des deux pays ont relancé cette coopération qui était en veille". "Nous travaillons aussi dans le cadre de l’Afripol, dont le siège se trouve à Alger", a-t-il dit, rappelant que son pays, qui est "membre à part entière de ce mécanisme", avait abrité l’assemblée générale de l’Afripol, l’année dernière à Brazzaville". De son côté M. Hamel qui est également président de l'Afripol, a indiqué que la DGSN est "disposée", dans le cadre de la coopération bilatérale entre les deux pays, à "consolider cette coopération dans divers domaines et secteurs, notamment la formation et échange d’expériences et d’informations". "La DGSN est disposée à consolider cette coopération et aller vers un partenariat dans le cadre de l’Afripol", a-t-il ajouté. M. Mboulou était arrivé lundi soir à Alger pour une visite de travail de trois jours en Algérie, rappelle-t-on.



Accord sur la gestion des collectivités locales



L'Algérie et le Congo ont signé hier à Alger un accord comportant un volet sécuritaire et un mémorandum d'entente portant sur la gestion des collectivités locales. Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, a indiqué à la presse au terme de cette signature, que cet accord répondait aux orientations des Présidents des deux pays, Abdelalziz Bouteflika et Denis Sassou Nguessou, suite à la visite de ce dernier en Algérie, afin de redynamiser les relations dans différents domaines, notamment entre les deux ministères de l'Intérieur.

Cet accord permettra, a ajouté M. Bedoui, aux Congolais de bénéficier de l'expérience algérienne dans le domaine administratif, notamment dans la gestion au niveau local ou central. De son côté, le ministre congolais de l'Intérieur, Raymond Zéphirin Mboulou, a rappelé les liens d'amitié qui unissent les deux peuples et les deux chefs d'Etat, relevant que sa visite en Algérie servait à redynamiser notamment les relations entre les deux ministères de l'Intérieur.

M. Mboulou est arrivé lundi soir à Alger pour une visite de travail de trois jours en Algérie. (APS)