Mourad Rahmouni, entraÎneur de la JSK : « Notre équipe progresse »

Après avoir impressionné en 1ère période face au NAHD, votre équipe a ralenti le pas par la suite. Pourquoi ?

Exact. On a produit du beau jeu en première période. Mon équipe été très présente, avec une bonne occupation du terrain, un jeu collectif fluide tout en mouvements et un engagement physique à la hauteur. Tout cela nous a permis de prendre le dessus sur le NAHD. On a ouvert le score et on pouvait même se permettre de rajouter un second but, avec un peu plus de concentration de nos attaquants dans le geste final. Il est vrai que mon équipe a contre-toute attente baissée de régime en 2e période. On fait avec ce qu’on a sous la main.

C’est-à-dire ?

Malgré la bonne volonté de nos joueurs, je dirai que notre effectif est bon dans l’ensemble, mais on aurait pu l’enrichir davantage durant l’intersaison, à travers un recrutement rationnel et préconisé par nos soins. Hélas, comme tout le monde le sait, on n’a pas été associé à ce volet par l’ex-président, qui a tout décidé sans nous consulter. Il avait même décidé après nous avoir accordé sa confiance et après qu’on ait assuré le changement d’entraîneur. Cela dit, à présent, on fait avec ce qu’on a sous la main. Je connais parfaitement le groupe et je dis qu’au niveau du staff, on fera de notre mieux pour faire progresser l’équipe.

Le match vous a échappé. Au moment de la baisse de régime de l’équipe, vous n’avez procédé qu’à un seul changement…

Avant tout, on recherche l’équilibre de l’équipe dans ses trois compartiments. Il faut savoir, que je n’ai pas beaucoup de choix, notamment en attaque. Ikedi est le seul attaquant dont je disposais. Je l’ai fait rentrer. C’est dommage d’avoir perdu cette rencontre ; chaque équipe a eu sa mi-temps. On n’a pas été mauvais. Au contraire, j’estime que la JSK progresse de match en match. C’est un bon signe. On méritait au moins le point du match nul, si ce n’était cette grossière erreur commise par l’un de nos joueurs qui nous a coûté très cher.

Appréhendez-vous la suite du parcours ?

La saison est longue et difficile, mais on sait ce qu’on fait. Je pense que la JSK montera en puissance au fil des rencontres. Seul le travail est payant et on continuera à œuvrer dans ce sens en améliorant les performances de l’équipe. Ce n’est pas une défaite qui va remettre en question tous les efforts que nous consentons pour faire avancer cette équipe.

Le président Sadmi a fait savoir que vous et Moussouni, avez toute sa confiance…

Oui, cela ne me surprend pas parce que c’ est quelqu’un de sage et bien inspiré de la culture du club. À notre époque, la stabilité et la continuité sont des vertus intarissables de la JSK. Si on doit changer d’entraîneur chaque fois que l’équipe perd, c’est inadmissible et cela ne rime à rien. Cette mentalité chez nombre de dirigeants de clubs participe à la destruction de notre football. Il faut laisser travailler les entraîneurs. Le bilan doit se faire en fin de saison pas après trois ou quatre matches.

Confiant, donc ?

Oui, on doit l’être pour pouvoir avancer. Tout le monde doit y mettre du sien et «inchallah», la JSK redonnera le sourire à ses milliers de supporters. Il faut apprendre à construire et à être patient si l’on aspire à réaliser quelque chose à l’avenir. C’est une période de transition pour la JSK. La venue de Sadmi fera beaucoup de bien au club. Il faut lui donner le temps de remettre le club sur les bons rails.

Mohamed-Amine Azzouz