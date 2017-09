Rafle : Championnat National (2e tour) : 32 triplettes, dont 15 en dames au rendez-vous d’Oran

Trente-deux triplettes (17 messieurs et 15 dames), issues de dix wilayas, sont attendues à la salle Omnisports de Ain Turck à Oran, pour prendre part au second tour, comptant pour le championnat national de Rafle, prévu du 28 au 30 septembre 2017, a indiqué, lundi, un communiqué de la Fédération algérienne de Rafle et Billard (FARB). Les participants à ce 2e tour du Championnat national de rafle sont issus d'Alger, avec le plus grand nombre de triplettes (6), Biskra (2), Sétif (3 ) et Blida, Mostaganem, Sidi Bel-Abbès, Chlef, Touggourt, Batna, Oran (1 triplette chacune), a détaillé l'instance fédérale, co-organisatrice de cette compétition avec la Direction de la jeunesse et des sports (DJS) d'Oran. Le tirage au sort de la compétition sera effectué jeudi à la salle OMS Ain Turck, Oran, la veille du coup d'envoi du tournoi.

La compétition débutera vendredi, avec les tours éliminatoires et les tours avancés, alors que les demi-finales et finales auront samedi après-midi.