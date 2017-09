AC Milan : Suso prolonge jusqu’en 2022

L'international espagnol, Suso, arrivé à l'AC Milan en janvier 2015, a prolongé son contrat jusqu'au 30 juin 2022, a annoncé le club 6e du Championnat d'Italie. Suso, transféré de Liverpool, avait ensuite été prêté au Genoa début 2016 où il avait montré toute l'étendue de ses qualités, réussissant notamment son premier triplé. Depuis le début de la saison 2016/17, le milieu offensif de 23 ans fait partie des cadres de l'entraîneur Vincenzo Montella, ses bons résultats en club lui ayant même permis d'être appelé en sélection nationale. En 50 matches avec l'AC Milan, Suso a marqué 10 buts. Il avait notamment fait la passe décisive sur le but de l'égalisation en Supercoupe d'Italie face à la Juventus, en 2016 à Doha, avant de réussir son tir au but. Les Milanais l'avaient emporté 4 tirs au but à 3.