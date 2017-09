Requalification urbaine des quartiers : Lancement d’un programme à GHARDAïA

Un programme de mise à niveau et de requalification urbaine des quartiers des agglomérations de la wilaya de Ghardaïa vient d’être lancé, a indiqué hier à l’APS le directeur de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction (DUAC). Ce programme, qui touche huit communes de la wilaya (Ghardaïa, Daya Ben-Dahoua, Bounoura, El-Atteuf, Berriane, Guerrara, Zelfana et Métlili), porte sur l'aménagement des quartiers, l'amélioration du réseau routier, l'aménagement des espaces verts et places publiques, l’éclairage public et l’assainissement, a précisé M. Abdelaziz Siouda. Pour répondre à la problématique de la mobilité urbaine et d’une fluidité de la circulation routière dans ces agglomérations, une cinquantaine de kilomètres de routes seront bitumées, notamment dans les quartiers sous-équipés et les quartiers affectés par les dégradations liées à l’usure et aux aléas climatiques, a précisé le DUAC. L’opération, lancée à Mermed et Ben-Smara avant de s’étendre aux autres localités de la wilaya, a été accueillie avec enthousiasme par la population locale qui a exprimé son adhésion à ce programme visant l’amélioration de son cadre de vie, a-t-on constaté.

Un intérêt particulier est accordé à la restructuration des quartiers sous-équipés, par l’amélioration des différents réseaux d’accès, la promotion des équipements de proximité et l’aménagement des espaces verts ainsi que les quartiers fragilisés durant les malheureux événements qu’a connus la vallée du M’zab avec ses quatre communes (El-Atteuf, Bounoura, Ghardaïa et Daya Ben-Dahoua) ainsi que Guerrara et Berriane, a expliqué M. Siouda. Le souci des pouvoirs publics est d’effacer les stigmates des incendies et des inondations qui ont affecté la région par le passé, a-t-il précisé.

Le programme en question permettra, une fois réalisé, de valoriser les sites touristiques et architecturaux exceptionnels de la vallée du M’zab, classée patrimoine universel en 1982 par l’UNESCO, ainsi que la station thermale de Zelfana, et de renforcer l’attractivité de la région comme destination touristique.

Ces différents projets viennent s’ajouter aux multiples actions et initiatives entreprises pour la mise à niveau urbaine et la restructuration des différents quartiers de la wilaya déléguée d’El-Menea qui regroupe quatre communes (Hassi El-Gara, Mansourah, Hassi-Lefhal et El-Menea), ou pas moins de 5 milliards de DA ont été mobilisés, selon la même source. (APS)