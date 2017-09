Artisanat et tourisme : Tizi Ouzou expose son potentiel

Une exposition sur les potentialités touristiques et artisanales de la wilaya de Tizi-Ouzou est organisée au niveau du parking du stade Premier-Novembre de la ville des Genêts, a-t-on constaté hier. Organisée par la Direction locale de la jeunesse et des sports (DJS), en collaboration avec celle du tourisme et de l’artisanat, cette exposition, initiée dans le cadre de la célébration de la journée mondiale du Tourisme, est animée par une vingtaine d’exposants dont des artisans, des associations de tourisme et des écoles spécialisées dans le tourisme. Des objets de l’artisanat traditionnel, dont le bijou et la robe kabyles, la poterie, la vannerie, le tapis d’Ath Hicham, et des photos ainsi que des affiches sur les atouts touristiques de la wilaya, notamment les sites naturels et historiques, sont exposés au public, nombreux à visiter les différents stands, a-t-on encore constaté. L’objectif de cette activité est de promouvoir le tourisme éducatif au milieu des jeunes, la création d’espaces d’échanges et de communication entre jeunes et de faire connaître les potentialités touristiques de la wilaya, a-t-on appris de la DJS. Outre cette exposition, le Centre de loisirs scientifiques (CLS) abritera, jeudi prochain, une journée d’information sur le tourisme éducatif qui sera animée par des spécialistes du domaine et des représentants des Directions de la jeunesse et des sports, et du tourisme et de l’artisanat. Cette activité sera clôturée par des randonnées pédestres pour la découverte de quelques sites naturels et historiques de la wilaya, dont les forêts de Yakourene et de l’Akfadou, le village ancien de Boumansour et la montagne d’Ath Ziki. (APS)