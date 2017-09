Fête de la « Sbeiba » à Djanet : Près de 2.000 visiteurs attendus

Près de 2.000 touristes sont attendus à Djanet pour assister à la fête locale annuelle de la Sbeiba, dont le coup d’envoi est prévu dimanche prochain, coïncidant avec le lancement de la saison touristique saharienne, a-t-on appris hier des responsables de la Direction du tourisme et de l’artisanat (DTA) de la wilaya d’Illizi. L’on s’attend cette saison à une participation «record» de touristes algériens, en plus des étrangers, à cette manifestation pour découvrir cet évènement, une des plus importantes fêtes dans le Tassili N’Ajjer, a estimé le DTA, Samir Philippon. Dans le but d’assurer le transport des invités, une liaison charter Alger-Djanet sera organisée, parmi les mesures préconisées par le ministère du Tourisme pour la promotion des activités touristiques et l’encouragement des touristes à rallier cette destination, une des régions du pays à vocation purement touristique, a-t-il indiqué à l’APS. Les touristes auront également l’occasion de découvrir les fabuleux sites touristiques que recèle la perle du Tassili (Djanet) et de s’enquérir ainsi du patrimoine immatériel de la Sbeiba, classée en 2014 patrimoine universel par l’UNESCO. Pour assurer la réussite de ce rendez-vous culturel annuel, un riche programme a été concocté, en coordination avec les associations culturelles et touristiques, pour faire connaître le tourisme saharien, le patrimoine culturel immatériel et matériel de la région, en plus de la prise de toutes les dispositions liées à l’accueil des touristes, a ajouté le même responsable. Les préparatifs précédant la fête de la Sbeiba, appelés localement «Timoulaouine», ont débuté au niveau des ksour d’El-Mihane et Azelouaz, dans une ambiance festive, a fait savoir M. Philippon.