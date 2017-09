Algérie - USA : Accord pour le perfectionnement des cadres de Sonelgaz

Un accord pour la subvention d'un programme de perfectionnement des cadres de Sonelgaz, d'une valeur de 269.000 dollars, a été signé, hier à Alger, entre ce groupe public et l'Agence américaine pour le commerce et le développement (USTDA). Signée par le Pdg de Sonelgaz, Mohamed Arkab, et le directeur par intérim de l'USTDA, M. Thomas Hardy, cette subvention finance des formations en matière de gestion et de leadership, ainsi que des formations techniques pour les cadres dirigeants et cadres supérieurs de Sonelgaz, afin de renforcer leurs compétences à même de contribuer à la croissance continue du secteur énergétique du pays. C'est la compagnie américaine General Electric (GE) qui est désignée comme maître d'œuvre de la réalisation de ce programme de formation, lequel se subdivise en deux sessions organisées chaque année sur une période de quatre ans, et ce en Algérie et aux États-Unis depuis 2014. La première partie de cette session 2017 de formation de cinq jours sera organisée au profit de 24 cadres supérieurs de Sonelgaz, et ce pour la période allant du 16 au 20 octobre prochain, au campus de GE à Alger. Quant à la seconde partie de cette session, elle aura lieu au campus de GE à Crotonville (New York), en mars 2018, et ce, au profit de 8 cadres dirigeants de Sonelgaz. Il s'agit de la quatrième session de formation assurée par GE depuis 2014, explique-t-on. Lors de la cérémonie de signature de cet accord, le Pdg de Sonelgaz a indiqué que cette formation consacrait la continuité du partenariat en termes de formation. «Nous sommes dans une collaboration gagnant-gagnant soutenue par l'échange des expériences, des compétences et du savoir-faire», a-t-il avancé. Pour sa part, le directeur par intérim de l'USTDA a relevé qu'un tel accord mettait en relief l'intérêt continu des États-Unis pour le renforcement de la coopération avec l'Algérie. «Les précédentes sessions de formation tenues aux États-Unis avaient porté sur plusieurs thèmes, tels que le leadership dans l'évolution du marché mondial, la gestion, la gouvernance d'entreprise et la planification de la relève. Quant à la formation à Alger, elle couvre le développement du leadership, y compris l'endurance des dirigeants, le coaching, la gestion du changement et le récit stratégique», a-t-il détaillé. M. Hardy a indiqué, par ailleurs, que l'USTDA saluait l'opportunité de soutenir le développement professionnel des cadres supérieurs et des cadres dirigeants de Sonelgaz. «Ce n'est pas la première fois que l'USTDA travaille avec Sonelgaz. Notre partenariat remonte à 1998, lorsque nous avons appuyé une étude de faisabilité pour un projet d'électricité Greenfield de 1.200 MW», a-t-il renchéri. Par ailleurs, M. Hardy a indiqué que l'USTDA avait fourni une subvention pour explorer une proposition d'installation d'un système de contrôle de supervision et d'acquisition de données (SCADA) et des liaisons de communication par fibre optique, en indiquant que l'objectif était de contrôler plus efficacement la production d'énergie, le transport et la distribution d'énergie aux niveau national et régional. «Ces projets, y compris cet accord de financement de la formation, représentent des opportunités de coopération réciproquement bénéfiques. Sonelgaz bénéficie des meilleurs pratiques et des compétences que GE a à offrir. Alors que les cadres développent leurs compétences, l'accès à une énergie fiable se développera à travers l'Algérie», a-t-il relevé. Pour sa part, le président général de GE Afrique du Nord-Ouest, M.Touffik Fredj, a indiqué que depuis plus de 40 ans, «nos programmes de formation ont contribué à créer un vivier de professionnels talentueux en Algérie.» Pour rappel, dans le cadre de l'accord de subvention conclu entre Sonelgaz et l'USTDA, signé en juin 2014, un montant de 500.000 dollars a été octroyé à Sonelgaz afin de réaliser un programme de formation au management, au leadership et à la conduite des affaires au profit du personnel du groupe Sonelgaz. (APS)