Scolarisation des enfants : tous les objectifs de référence internationale atteints

L'Algérie a atteint tous les objectif de référence international en matière de scolarisation des enfants, malgré un contexte économique et financier difficile et une forte hausse de la natalité, a indiqué hier un communiqué du ministère de l'Éducation nationale.

«L’Algérie a atteint tous les objectifs servant de cadre de référence internationale en matière de scolarisation des enfants, en dépit d'un contexte économique et financier difficile et d'une forte augmentation de la natalité : 1 million d'élèves en 1re année primaire, contre 500.000 il y a moins d'une dizaine d'années», a expliqué la même source. Le ministère de l'Éducation nationale souligne, dans ce sens, que le soutien et l'accompagnement de l'État en faveur de la population scolaire «se matérialise d'années en années par des actions sociales attribuées sous plusieurs formes», relevant que près d'un million d'élèves internes ou demi-pensionnaires bénéficient d'une bourse au niveau de cycles moyen et secondaire, trois millions bénéficient de l'allocation spéciale décidée par le Président de la République et que plus de trois millions d'élèves profitent de la cantine scolaire au niveau des écoles primaires. La même source ajoute que «plus de 4 millions d'élèves profitent de la gratuité des manuels scolaires, près de 500.000 élèves bénéficient du transport scolaire avec 4.500 bus et plus de 500.000 élèves bénéficient de trousseaux scolaires». En matière d’infrastructures, le ministère indique que «le nombre d'établissement ouverts cette année s'élève à 26.669, dont 420 nouveaux, répartis en 233 écoles primaires, 83 collèges et 104 lycées», relevant que le taux d'accroissement «sont respectivement de 1,24%, 1,53% et 4,42% par rapport à l'année dernière». La même source note que «9.014.05 élèves ont été accueillis avec une augmentation de 270.809 élèves, représentant un taux de croissance de +3,09%, répartis sur près de 290.000 divisions pédagogiques». Relevant que 5% des divisions pédagogiques connaissent une surcharge, cette année», le ministère rappelle que le taux «était de 12% en 2012/2013», estimant que cette baisse sensible «est le résultat de l'effort de l'État dans la construction de nouveaux établissements». «Les classes surchargées sont identifiées au niveau des nouvelles zones urbaines, situées dans les zones périphériques des grandes agglomérations, fruit d'une dynamique de développement importante du rythme de réalisation des projets d'habitat, de l'évolution des taux de natalité, et de la nécessaire prise en charge de la demande parentale pour l'éducation préscolaire», soutient la même source, précisant que le gouvernement a décidé, depuis trois années, d'injecter les équipements scolaires dans les programmes de construction des logements dans le cadre de l'habitat intégré».



Un effort gigantesque



Le fonctionnement de cet ensemble infrastructurel «est assuré par un effectif total des personnels du secteur de l'éducation pour cette année de l'ordre de 744.000 fonctionnaires, dont 460.000 personnels d'enseignement». Le ministère, qui fait état de la diffusion par l'Office national des publications scolaires de près de 70 millions de livres scolaires, avec 156 titres, tous cycles confondus, indique que «93% des manuels scolaires ont été distribués.

Parmi ces titres, 30 sont nouveaux et concernent la 3e et 4e année primaire, la 2e et 3e année moyenne, et 2 titres sont en cours de distribution». Cet «effort gigantesque est soutenu par une nouvelle approche de la politique éditoriale scolaire nationale : la qualité scientifique, pédagogique et esthétique des nouveaux manuels scolaires, fruit d'une ouverture du marché aux compétences nationales des secteurs public et privé, soumis à un cahier des charges, élaboré par la tutelle, exigeant et conforme aux standards internationaux en la matière», lit-on dans le document de la tutelle. L'orientation qualitative imprimée cette année «est contenue dans la circulaire-cadre, avec plus de 140 types d'opération organisant le déroulement de l'année scolaire 2017/2018 et mettant l'accent sur une hiérarchisation des priorités structurelles : le cycle primaire avec les langages fondamentaux, la refonte du système d'évaluation pédagogique, la modernisation de la gestion et du fonctionnement pédagogique et administratif, accoudée à une numérisation performante de tous les segments du secteur». Pour le ministère de l'Éducation, tous les débats et efforts «seront portés, après les résultats des consultations nationales organisées au cours des 4 dernières années sur le redéploiement du système éducatif à partir d'indicateurs de qualité, portés par les trois leviers de la réforme : la refonte pédagogique, la gouvernance et la professionnalisation des personnels de la formation». (APS)