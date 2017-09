Dans la lucarne : Zemmamouche le sauveur

C’est devenu une habitude, les analystes de tout acabit ne parlent que des joueurs de champ. En partie, on ne peut pas le leur reprocher, mais lorsqu’ils oublient de faire les éloges des gardiens de but alors qu’ils excellent, là il faut dire : « arrête ton char bidasse !». C'est-à-dire qu’on fait fausse route et on n’est pas correct avec les gardiens locaux qui sont en train de faire non-seulement du bon travail avec leurs clubs respectifs, mais aussi dans les compétitions africaines. À ce poste, on l’a toujours dit, nos gardiens sont excellents et personne n’oserait dire aujourd’hui le contraire. Ce qui est bien, c’est qu’on constate cela aussi dans les autres divisions. On travaille dur, on forme à tous les niveaux pour le bien de notre football. Et ceux qui disent qu’on ne fait rien sur le plan de la formation feraient mieux de se taire et laisser les gens bosser en toute quiétude. Sur ce plan, on peut même dire qu’on est face à une

« inflation » tellement les bons gardiens pullulent dans notre championnat, aussi bien celui de la Ligue-1 que la Ligue-2. Chaque club du championnat d’élite possède un très bon gardien qui mérite amplement d’avoir sa place en équipe nationale. Lors du match retour contre la Zambie, au stade Chahid Mohamed Hamlaoui de Constantine, et après la sortie de Mbolhi pour « blessure », l’entrée du gardien du CRB, Salhi, a rassuré tout le monde. Il a été accrédité d’une prestation de premier ordre et a été salué par tous, en faisant même, au passage, oublier le gardien titulaire. Cela signifie que si on leur donne une chance, ils peuvent briller et montrer qu’ils ont du talent à revendre. Ce ne sont pas des mots en l’air voulant tromper l’opinion publique. Bien au contraire, c’est une évidence qui s’impose d’elle-même. On a eu un aperçu sur le plan africain où le niveau football a beaucoup progressé. L’USMA, une des valeurs sûres du football algérien, avait rencontré en quart de finale retour de la Ligue des champions d’Afrique, une compétition très prisée et surtout lucrative, le représentant mozambicain de Ferroviario Beira.

À Hararé, les Algériens avaient fourni une très bonne partie se payant le luxe de mener au score jusqu’au temps additionnel avant qu’ils ne se sont fait prendre comme des débutants. Au retour, au stade 5-Juillet, les Usmistes ont été, le moins que l’on puisse dire, méconnaissables. Trois joueurs ont plus ou moins brillé. Il y avait incontestablement, le gardien Zemmamouche, Benmoussa, l’arrière-gauche et Meziane, l’attaquant. Les autres n’étaient qu’une pâle copie de ce qu’on connaissait. Certains clamaient, à chaque fois qu’Abdelaoui et Benkhemassa seraient l’avenir du football algérien. Eh bien, ces deux joueurs sont passés à côté et sont loin du niveau requis et exigé. Il ne faut pas tromper les gens par des affirmations subjectives et qui ne reflète pas la vérité du terrain. Ce qu’il faut par contre dire, c’est que Zemmamouche a été étincelant, digne d’un gardien des grands clubs européens. Il a largement sa place au Real de Madrid à la place de Navas. Face à Ferroviario, il a été un rempart infranchissable évitant à son équipe l’élimination et surtout l’humiliation n’en déplaise à ceux qui disent que cette équipe mozambicaine ne pouvait nullement rivaliser avec l’USMA et qu’elle allait recevoir une raclée. Ce ne fut pas le cas et le contraire a failli se produire. Il ne faut pas sous-estimer les clubs africains qui s’améliorent sur tous les plans grace aux techniciens portugais. Pour espérer rivaliser avec ces équipes, il faudra travailler sérieusement et éviter les analyses surfaites du siècle dernier. Zemmamouche mérite d’être en équipe nationale pour tout ce qu’il fait actuellement, même si d’autres gardiens comme Zeghba, Chaouchi, Chaâl, Boultif, Boussouf, Natèche, Asselah, Rahmani…peuvent aussi y prétendre. On peut produire la même chose avec les autres postes. C’est une question de travail et de persévérance.

«We can do it !»

Hamid Gharbi