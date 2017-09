Ligue des champions: Neymar de retour contre le Bayern

L'attaquant du Paris SG Neymar devrait être de retour mercredi contre le Bayern Munich en Ligue des champions "si tout se passe normalement", a dit son entraîneur, Unai Emery, après le match à Montpellier joué sans le Brésilien. "Pour son retour, on va attendre demain, il reste trois jours pour la préparation du match, mais je crois que si tout se passe normalement il va revenir", a dit Emery. Touché à un orteil dans un choc à l'entraînement, Neymar n'était pas du déplacement à Montpellier pour la 7e journée de Ligue 1, et sans lui son équipe a été tenue en échec (0-0) pour la première fois de la saison. Avant le match, le staff médical du PSG était également très optimiste au sujet de la participation de Neymar, et de l'attaquant argentin Angel Di Maria, lui aussi absent à Montpellier, pour le choc contre le Bayern en C1. "Il ne faut pas faire une dépendance à Neymar, même si c'est un joueur exceptionnel, a commenté le latéral belge du PSG, Thomas Meunier. Il y a des joueurs qui peuvent faire la différence et savent sortir l'équipe d'une situation compliquée."