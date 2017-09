Clubs professionnels : endettés de plus de 500 millions DA

Le montant global des dettes des clubs professionnels des Ligues-1 et 2 s’élève à «plus de 500 millions DA», à moins de trois mois de l’expiration du délai qui leur a été accordé afin d’assainir leur situation financière, a indiqué la Fédération algérienne de football (FAF) lundi. Les clubs de Ligue-1 Mobilis sont endettés de 285 millions DA (28 milliards et demi d’anciens centimes) et plus de 225 millions DA (22 milliards et demi d’anciens centimes) pour les clubs de Ligue-2 Mobilis, précise la même source. Au total, 13 clubs de Ligue-1 et 13 de Ligue-2 Mobilis sont endettés envers des joueurs et/ou entraîneurs, dont certains «lourdement», a expliqué Louiza Madani, présidente de la Commission des finances et membre de la Commission de résolution des litiges, lors de la réunion du Bureau fédéral de la FAF. La représentante de la CRL a demandé à ce que les frais de traitement des dossiers soient déduits par la Ligue de football professionnel (LFP) des droits de retransmission des clubs, ce que la LFP a accepté, selon la même source.

Le Bureau fédéral, présidé par Kheïreddine Zetchi et réuni dimanche à Sidi Moussa (Alger), a relevé l’«ampleur» des dettes des clubs à moins de trois mois de l’expiration du délai qui leur a été accordé afin d’assainir leur situation financière. Il a réitéré la détermination de la FAF à appliquer la règle de l’«accession administrative» qui consiste à ne pas valider l’accession sportive d’un club, professionnel soit-il ou amateur, qui n’aurait pas assaini sa situation financière. Une dernière mise en demeure sera envoyée aux clubs concernés avant la saisine de la Commission de discipline pour l’application de la réglementation qui prévoit, dans pareils cas, une défalcation de points, voire même une rétrogradation administrative.

Baisse des salaires des joueurs de 10 et 38%

Les salaires moyens des joueurs de Ligues 1 et 2 ont enregistré un recul respectivement de 10 et 38%, a indiqué la Fédération algérienne de football (FAF), lundi. Selon un exposé présenté par le vice-président de la Ligue de football professionnel (LFP) Faouzi Guellil lors de la réunion du Bureau fédéral de la FAF dimanche à Sidi Moussa (Alger), «une étude statistique a relevé une certaine prise de conscience parmi les clubs quant aux difficultés financières qu’ils vivent puisque les salaires moyens des joueurs ont connu un recul de 10% en Ligue 1 et de 38% en Ligue 2 Mobilis". D'autre part, le vice-président de la LFP a souligné l’«accentuation» des mouvements de joueurs cette saison puisque les clubs ont enregistré en tout 256 recrues, soit une moyenne de 75% des effectifs globaux, ce qui veut dire que seuls 25% des joueurs licenciés n’ont pas changé de club. Concernant les terrains, trois n’ont pas été homologués dont deux en

Ligue 1 Mobilis : le stade 1er-Novembre de Mohammadia (Alger), qui se trouve dans un état « délabré» et le stade Mustapha-Tchaker (Blida). En Ligue-2, le stade Seffouhi (Batna) n’a pas été homologué car ne répondant pas aux normes, selon Guellil. Deux autres stades devraient être homologués une fois que les travaux de rénovation qui y sont menés seront achevés : le stade Benhaddad de Kouba (Alger) et le stade Colonel-Lotfi (Tlemcen). Lors de cette réunion, le Bureau fédéral a attiré l’attention de la Ligue de football professionnel sur la désignation de personnes non-structurées au sein de la FAF comme commissaires de matchs en Ligue-1 Mobilis et Ligue-2. «Quand bien même il s’agit de personnes issues du monde du football, elles ne peuvent être désignées à moins d’être structurées au sein de la FAF», selon la même source. Le Bureau fédéral a décidé que seules les personnes structurées au sein de la fédération seront désormais désignées pour être commissaires des matchs des Ligues 1 et 2.