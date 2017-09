Equipe nationale : Ould Zemirli à la tête d’un comité de suivi

La Fédération algérienne de football (FAF) a décidé de mettre en place un Comité de suivi de la sélection nationale que présidera le vice-président de l'instance fédérale, Bachir Ould Zemirli, a indiqué la FAF lundi sur son site. Cette décision a été prise sur «insistance» du président de la FAF pour «une plus grande implication des membres du Bureau fédéral dans la gestion de la sélection nationale», précise la FAF dont le Bureau fédéral s'est réuni dimanche à Sidi Moussa (Alger). «Ce comité s’occupera du suivi de la sélection au quotidien et de la mise en place d'une stratégie à moyen terme destinée à reconstruire une sélection conquérante et compétitive digne des qualités individuelles de sa composante», souligne la même source. Outre Bachir Ould Zemirli, ce comité de suivi est composé de Mohamed Maouche, Hakim Medane, Rachid Gasmi, Larbi Oumamar et Amar Bahloul.