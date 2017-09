USMH : Bouarrata succède à Ifticen

Le flou qui entoure la barre technique de l’USMH est sur le point d’être dissipé. Le poste d’entraîneur, resté un temps vacant après la démission de Younes Ifticen, vient d’être renforcé par le club. El effet, le club banlieusard, qui connait un début de saison des plus difficiles, s’est entendu avec Rachid Bouarrata pour reprendre la machine en marche avec l’objectif d’endiguer les mauvais résultats.

Au départ, l’arrivée de l’expérimenté Bouarrata n’était pas certaine, en raison d’un différend au sujet de la composante de son staff technique, mais les deux parties ont fini par s’entendre.

Le technicien constantinois devait signer son contrat hier au courant de la journée avec l’engagement d’entamer son travail dans la foulée.

Il faut dire que Rachid Bouarrata n’a plus de temps à perdre et devra vite se pencher sur l’origine du problème de l’USMH et tenter de relancer la machine. L’USMH, qui a concédé un nul à domicile face au CSC (1-1) ce week-end, n’a toujours pas goûté aux joies de la victoire cette saison. La situation semble un peu compliquée, mais les dirigeants espèrent que Bouarrata réussira à désamorcer cette crise e résultats. A savoir…

Amar Benrabah