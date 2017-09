Obamacare : L’abrogation en échec

Le projet républicain de détricotage de la loi sur la couverture maladie de Barack Obama semblait mort lundi après la défection de trois sénateurs de la majorité, mettant une nouvelle fois en échec une promesse ancienne du parti et du président Donald Trump. Après John McCain et Rand Paul, c'est la modérée Susan Collins qui a annoncé lundi son opposition dans un communiqué sévère, reprochant à sa majorité une proposition de loi bâclée et aux conséquences graves pour les patients. «Cette proposition de loi aurait un impact négatif important sur le nombre de gens couverts par une assurance», a-t-elle déclaré. L'arithmétique du Sénat, chambre haute du Congrès, est cruelle pour Donald Trump, qui s'en plaint publiquement. Les républicains n'y ayant que 52 sièges sur 100, ces trois défections, à moins d'un changement d'avis, suffiraient à faire échouer le vote que les chefs de la majorité espéraient convoquer cette semaine, avant la fin de l'année budgétaire 2017.