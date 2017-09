Presse écrite : L’Autorité de régulation bientôt installée

Le fonds d’aide relancé



Du nouveau pour le secteur de l’information. L’Autorité de régulation de la presse écrite (ARPE) sera installée avant la fin de l’année en cours. L’annonce a été faite hier par le Premier ministre M. Ahmed Ouyahia lors de sa présentation du Plan d’action du gouvernement au Conseil de la nation. En vertu de cette «feuille de route » de l’Exécutif, le gouvernement s’engage, indique M. Ouyahia, à améliorer les situations des médias en Algérie « à commencer par l’amélioration de son action et des institutions de l’Etat en matière de communication ». Dans ce cadre, l’accès à l’information est l’un des éléments basiques de cette stratégie prônée par le Premier ministre. Prévue par loi relative à l’information de 2012 et jouissant de la personnalité morale et de l’autonomie financière, L’ARPE est pour rappel chargée notamment, « d’encourager la pluralité de l’information » et de « veiller à la diffusion et à la distribution de l’information écrite à travers tout le territoire national ». M. Ouyahia a indiqué, par ailleurs, qu’une loi sera promulguée l’année prochaine permettant un accès «plus conséquent» des médias notamment aux informations et aux documents, conformément à la révision de la Constitution, en plus des efforts de l’Etat pour le soutien des médias dans la formation, à travers les différents instituts. Dans son plan d’action, le gouvernement s’est engagé dans le chapitre du droit du citoyen à l’information, à travailler sur la promotion de l’obtention par les médias des informations, des documents, statistiques et leur circulation au bénéfice des citoyens. Une loi encadrera cette innovation de sorte qu’elle soit exercée dans la préservation de la vie privée et des droits d’autrui, des intérêts légitimes des entreprises, ainsi que dans le respect des exigences de la sécurité nationale.

Le Premier ministre a affirmé, en outre, l’engagement de l’Etat à réactiver le fonds d’aide aux médias, financé par le Trésor public, pour le redynamiser l’année prochaine en revoyant son encadrement.



M. Djamel Kaouane : intérêt particulier au champ médiatique



Dans une déclaration à la presse en marge de la présentation du Plan d’action du gouvernement au Sénat, le ministre de la Communication, M. Djamel Kaouane, a fait état de la détermination du gouvernement a relancer se secteur qu’il a qualifié « d’important ». « Le plan prévoit plusieurs mesures qui soulignent l’intérêt particulier qu’accorde le gouvernement au champ médiatique national et son souci de le développer et de renforcer sa composante, en tant que secteur important dans la vie nationale, et en application du programme du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika » a encore appuyé M. Kaouane.

Le ministre a indiqué que le plan d’action du gouvernement «accorde une importance particulière à la promotion de la liberté de la presse consacrée par la Constitution algérienne », soulignant que dans le cadre de la régulation du secteur, le document adopté jeudi dernier par les membres de l’Assemblée populaire nationale (APN), prévoit, outre la «consécration du rôle effectif de l’Autorité de régulation de l’audiovisuel », la mise en place d’une Autorité de régulation de la presse écrite et la relance du fonds de soutien à la presse.

Ce sont là les engagements du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika que le gouvernement tend à concrétiser dans les meilleurs délais à travers le ministère de la Communication.

K. Aoudia