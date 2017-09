Conférence de haut niveau sur les jeunes et l’emploi en Afrique du Nord : M. Zemali à Genève

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Zemali, participera aux travaux de la conférence de haut niveau sur les jeunes et l’emploi en Afrique du Nord, aujourd’hui et demain à Genève (Suisse) où se trouve le siège du Bureau Internationale du Travail (OIT), a indiqué hier un communiqué du ministère. M. Zemali qui sera accompagné d’une importante délégation tripartite, composée de cadres de son département ministériel, de représentants de la Confédération générale des entreprises algériennes (CGEA), de l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA), de la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs (FNJE) et de Jil’FCE, interviendra en séance plénière aujourd’hui pour présenter l’expérience algérienne en matière de promotion de l’emploi des jeunes, précise la même source. (APS)