Un million de nouveaux logements : livrés d’ici à 2019

Un million de nouveaux logements, tous types confondus, seront livrés entre fin 2017, 2018 et 2019 et viendront s’ajouter au bilan de 3.700.000 unités réalisées en 18 ans, a affirmé hier le Premier ministre, Ahmed Ouyahia lors de la présentation du plan d’action du gouvernement devant le Conseil de la nation. Le ministère de tutelle continuera à réaliser les équipements et VRD au niveau des logements réalisés, ajoutant que «150.000 logements sont prêts et en attente d’achèvement des travaux nécessaires pour leur livraison dans les plus brefs délais», a ajouté le Premier ministre.

Il a précisé que la tutelle continuera à réaliser des logements urbains et ruraux et à assurer leur raccordement au réseau d’alimentation en eau potable.

Le Premier ministre a rassuré l’opinion publique que «les subventions publiques des projets ou produits de large consommation seront maintenues, le gouvernement étant en passe d’assurer un meilleur remboursement de ces subventions directes ou indirectes auprès du Trésor public». (APS)