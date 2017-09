M. Bensalah : « L’Algérie debout grâce à la coordination de ses institutions »

«L’Algérie est encore debout et saura relever tous les défis auxquels elle est confrontée, grâce à la coordination de ses institutions constitutionnelles», a affirmé hier à Alger le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, lors de la séance de débat du Plan d’action du gouvernement présenté par le Premier ministre, Ahmed Ouyahia.

«L’Algérie est encore debout et saura résoudre les problèmes et défis auxquels elle est confrontée, grâce à la coordination de ses institutions constitutionnelles», a précisé M. Bensalah, ajoutant que «les appels émanant de certaines brebis galeuses sont creux et manquent de crédit». M. Bensalah a indiqué que le débat du Plan d’action par les membres du Conseil de la nation «prouve que l’Algérie sous la direction du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, interagit avec toutes les échéances et rendez-vous et compose avec les derniers développements de la manière la plus ordinaire». Ce débat «qui intervient en cette conjoncture exceptionnelle, s’inscrit dans le cadre de l’approche globale de l’Etat dans sa gestion des affaires, une approche qui stipule que l’Algérie, sous la direction du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, interagit avec toutes les échéances et rendez-vous et compose avec les derniers développements de la manière la plus ordinaire, grâce à la coordination et à la complémentarité de ses institutions constitutionnelles». «La présentation par le gouvernement de son Plan d’action devant le Parlement, est une preuve de plus de la fluidité de la performance institutionnelle en Algérie», a indiqué M. Bensalah qui a tenu à préciser que «la Présidence de la République suit de près et avec un grand intérêt tout ce qui se passe dans le pays».

«Le débat du Plan d’action du gouvernement constitue une opportunité de dialogue entre les deux institutions exécutive et législative, lesquelles tendent à instaurer un véritable dialogue institutionnel visant à consacrer l’exercice de la démocratie et à renforcer la transparence dans la performance institutionnelle dans le cadre de l’Etat de droit», a conclu M. Bensalah. (APS)