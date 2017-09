Financement non conventionnel : Inévitable

Le Premier ministre s’est exprimé en des termes ne souffrant aucune ambiguïté quant à la réalité de la situation financière du pays, accompagnant son intervention, hier au Conseil de la nation, d’une série de mesures audacieuses, mais inévitables.

En effet, le Premier ministre, qui avait soutenu la semaine dernière à l’APN que sous la conduite du Président Bouteflika, l’Algérie poursuivra son développement pour des lendemains prospères, a réaffirmé, hier au Conseil de la Nation, la détermination de l’Etat à relever les défis de l’heure. Certes, les temps sont rudes sur le plan financier, et le Premier ministre n’a ménagé aucun effort pour bien illustrer la gravité de la situation. «La Nation doit connaître les défis auxquels nous sommes confrontés, tels que les risques liés à l'arrêt de plusieurs projets, la perte d'emploi pour plusieurs citoyens et la faillite de nombreuses entreprises», a affirmé M. Ouyahia. «Le gouvernement tient à expliquer clairement ces vérités afin de mettre tout un chacun face à la réalité et l'impliquer dans le processus de redynamisation de l'économie nationale», a-t-il poursuivi. Cette redynamisation, dont parle le Premier ministre, ne manque point de réalisme, eu égard aux potentiels dont dispose le pays dans les secteurs hors hydrocarbures, plus particulièrement ceux de l’Industrie et de l’Agriculture auxquels le Plan d’action du gouvernement réserve une série de mesures incitatives obéissant à l’idée de hisser leur rendement. Il reste que ces objectifs ne peuvent être consacrés sans la réforme du système de la finance publique, soit le recours au modèle de financement non conventionnel, celui autorisant, autrement dit, des emprunts contractés par le Trésor public auprès de la Banque d’Algérie. Par-delà le caractère audacieux de cette mesure, qui renseigne sur la détermination de l’Etat à faire face à la crise financière dans un esprit de souveraineté nationale, ce modèle de financement, explique M. Ouyahia, n’est pas «une simple option, mais un impératif» inévitable, selon lui, pour relancer l’économie nationale et maintenir le rythme de développement du pays. «Le non-recours à ce mode de financement empêchera le versement des salaires des fonctionnaires et des indemnités des représentants du peuple», a tonné le Premier ministre, sans ambages. Il persiste et signe, en affirmant que « si ce financement n’est pas appliqué en novembre, cela conduira à un arrêt total de l’économie», ajoutant que sans l’application de cette nouvelle mesure, nous allons connaître, comme en 1986, des difficultés sociales.



L’Algérie n’est pas gouvernée par la rumeur



En s’exprimant sur la situation financière du pays, le Premier ministre ne manquera pas de charger les partisans de la rumeur qui ont provoqué une hausse sensible de l’euro et du dollar face au dinar. « À quelques mètres d’ici, l’échange de la devise dans ce qui est appelé le Square (Port Saïd) est en hausse comme un missile, une hausse nourrie par les rumeurs » a-t-il dénoncé. « L’Algérie n’est pas gouvernée par les rumeurs. Le taux de change est fixé par la Banque d’Algérie», tiendra à rappeler M. Ouyahia. «Nous allons appliquer ce que nous avons décidé», a-t-il ajouté. Dans cette optique, il faut savoir que la première étape liée à la mise en pratique de ce nouveau mode de financement passe par l’adoption de la loi sur la monnaie et le crédit qui sera présentée aujourd’hui devant la commission des finances et du budget de l’APN. «Ce qui permettra à la Banque centrale de procéder à l'achat direct auprès du Trésor des titres émis par ce dernier pour relancer le rythme de développement économique», a-t-il expliqué. Le Plan d’action du gouvernement souligne en effet l’engagement de l’Exécutif d’achever la mise en œuvre de l’ensemble des projets à caractère économique. Ce que le Premier ministre a d’ailleurs réaffirmé, hier, précisant que les projets qui ont été gelés pour manque de financement seront relancés. «Les hautes autorités du pays sont déterminées à poursuivre l’arsenal de réformes économiques mises en place sous la supervision du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika», a-t-il assuré. Le Premier ministre a également assuré que « les forces économiques et sociales convergent vers la même direction pour apporter sérénité et quiétude aux citoyens». « Aujourd’hui comme par le passé, l’Algérie a besoin d’être indépendante et souveraine dans sa prise de décision et d’unité de ses rangs pour faire face aux défis. Nous allons œuvrer tous ensemble pour semer de plus en plus d’espoir et de quiétude chez nos concitoyens », a encore plaidé M. Ouyahia, non sans mettre en garde contre les effets négatifs de la rumeur et des adeptes de la spéculation. «Ceux qui prévoient l’effondrement du monde sur nos têtes sont très actifs sur le terrain», dira-t-il.



Agriculture et industrie : prévisions optimistes



Engagement solennel du Premier ministre : « A partir de janvier prochain, soit dès l’entrée en vigueur de la loi de finances 2018, l'Etat apportera un soutien plus important au secteur». Selon M. Ouyahia, la relance de plusieurs programmes de développement agricole en suspens pour consolider la productivité de ce secteur est également programmée à partir de la même échéance. Suivant une logique visant à protéger les institutions de ce secteur agricole et leurs employés face à toute éventualité de faillite, l’Etat veillera aussi, indique M. Ouyahia, à relancer l'aide destinée aux agriculteurs et aux éleveurs, notamment en ce qui concerne le fourrage. Le Premier ministre a réaffirmé la détermination du gouvernement à exploiter chaque assiette foncière agricole à travers le pays, ajoutant que « l'ère de la dictature des slogans est révolue, et nous œuvrerons à renforcer le rôle de ce secteur». Le gouvernement s'est engagé depuis 6 mois dans une démarche de promotion des investissements dans les régions des Hauts Plateaux et du Sud, à travers la mise en valeur d'importantes superficies, a-t-il précisé, ajoutant qu’«il veillera à relancer les fermes pilotes publiques». M. Ouyahia a salué le secteur d'élevage de vaches laitières, une activité susceptible de réduire la facture d'importation du lait en poudre et de favoriser le recrutement de davantage de main- d’œuvre qualifiée. Concernant l'irrigation des terres agricoles, le Premier ministre a dévoilé le lancement, l'année prochaine, d'une étude de nouveaux projets sur le transfert des eaux des régions du Sud à celles des Hauts Plateaux, en vue de leur exploitation dans le secteur agricole afin d'optimiser son rendement. S’agissant de la redynamisation du secteur industriel, les mesures contenues dans le plan d’action du gouvernement sont au nombre d’une dizaine. Comme énuméré par le Premier ministre, il est question, entre autres, de la stabilité de la législation appliquée dans ce domaine, de la décentralisation de la décision concernant les projets d’investissement, à l’exception des grands projets, de la disponibilité du foncier industriel et de la réhabilitation du rôle de l’entreprise dans le cadre d’une stratégie globale de relance économique. Dans cette même optique, le gouvernement se dit disponible, appuie le Premier ministre «à soutenir toute commune souhaitant créer une zone d'activité économique sur son territoire». M. Ouyahia a aussi appelé les petites et moyennes entreprises (PME) du secteur privé à adhérer au programme de réhabilitation, ajoutant que des avantages seront accordés dans ce cadre. Il a également mis l’accent sur le soutien de l’Etat à la recherche économique, soulignant la nécessité de prodiguer une formation optimisée de la main- d’œuvre et même des cadres et mettre l’accent en outre sur la préférence qui sera accordée à la production nationale ainsi que la promotion des exportations hors hydrocarbures.

Karim Aoudia