Forum d’El Moudjahid, Formation et métiers d’avenir : Sensibiliser aux filières qui recrutent

Les organisateurs de la 2e édition du Salon de la formation et des métiers d’avenir ont annoncé, hier au Centre de presse d’El Moudjahid, que ce rendez-vous, placé sur le thème «Formation, Employabilité, Avenir», et prévu du 27 au 30 septembre, verra la participation de plus de 70 écoles et instituts spécialisés dans différents types de formation.

Le Salon de la formation et des métiers d’avenir veut s’imposer comme le rendez-vous annuel pour les jeunes qui veulent s’orienter dans leur formation et choisir un métier qui leur permettra de décrocher un poste de travail. Les promoteurs de ce rendez-vous, qui élira domicile à la SAFEX (Pins maritimes) l’espace de 4 jours, qui ont choisi le Centre de presse d’El Moudjahid, ont déploré le manque d’engouement des opérateurs économiques pour de telles initiatives. Le commissaire de ce Salon, Ahmed Haniche, a souligné, qu’en dépit de l’absence de sponsors, les initiateurs de cet événement, qui a gagné en maturité et en nombre de participants, ont réussi à le pérenniser. L’objectif de cette manifestation, qui se tient pour la deuxième année consécutive, est de sensibiliser essentiellement les opérateurs économiques sur l’importance d’accorder un intérêt croissant à la formation, et non pas, comme souligné par le conférencier, « attendre la fin de l’année et tenter de justifier les 2 % du chiffre d’affaires à consacrer à ce volet par la force de la loi ». L’autre objectif de la tenue de cette manifestation est de sensibiliser les jeunes sur les métiers qui recrutent. Ce Salon, qui tourne autour de la formation, sera marqué par l’animation de conférences-débat, dont la finalité est de convaincre les jeunes à opter pour des formations permettant une insertion facile dans le milieu professionnel. L’autre nouveauté de cette édition est liée à l’aspect expo-ateliers, où les exposants (écoles et instituts) auront à présenter les méthodes pédagogiques et pratiques utilisées dans la dispense des formations. Pour les organisateurs, ce Salon est beaucoup plus une opportunité pour les opérateurs économiques. En effet, ils auront la possibilité de se rapprocher des écoles et instituts, dans la perspective de signer des conventions de partenariat dans le domaine de la formation continue de leurs ressources humaines. Dans ce sillage, figure au programme un espace « be to be », pour mettre les deux parties face à face. Pour revenir aux conférences, elles porteront sur le choix des écoles pour la formation continue des travailleurs, stratégie et acte de bonne gestion, l’apport des écoles privées agréées, le partenariat entreprises-écoles de formation, réalités et perspectives. Ces conférences seront animées par des chefs d’entreprises, des responsables des écoles participantes. Pour rappel, la première édition qui s’était tenue le mois de septembre 2016, à Blida, avait vu la participation d’une quarantaine d’écoles et d’instituts de formation. Les organisateurs avaient recensé 10.000 visiteurs. Sur les quelque 3.600 CV déposés, 450 ont réussi à décrocher un travail.

Nora C.