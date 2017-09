Manque d’enseignants : problème réglé

Sur un total de 460.000 enseignants, seuls 430 n’ont pas rejoint leurs postes de travail, a révélé M. Mohamed Chaïb Draâ, conseiller au ministère de l'Education nationale.

Dans une déclaration à la presse, M. Chaïb Draâ a signalé que le dernier délai accordé aux enseignants pour se présenter aux établissements auxquels ils sont affectés a été fixé au dimanche 24 septembre. Passé ce délai, «tous les absents seront remplacés par des enseignants inscrits dans la liste de réserve», a-t-il affirmé.

Poursuivant ses propos, le même responsable a indiqué que selon la réglementation, ces derniers n’auront désormais qu’une durée de 15 jours à compter de la date de la rentrée pour marquer leur présence, au lieu de 30 jours précédemment.

Le conseiller au ministère de l'Education nationale a fait savoir que le nombre d’enseignants qui n'ont pas rejoint leur poste de travail à la rentrée scolaire, soit le 6 septembre dernier, était de près de 4.500. Une semaine après, ce nombre a baissé à 1.200 enseignants, et à jeudi dernier, seulement 430 se sont absentés sur les 460.000 professeurs enseignant à l'échelle nationale. Et d’ajouter qu’il y a deux catégories d'enseignants retardataires: les anciens, qui sont en congé de maladie, et ceux qui veulent changer leur lieu d’affectation.

M. Chaïb Draâ a expliqué que l’opération de remplacement des nouveaux enseignants qui n'ont pas rejoint leur poste de travail se fera systématiquement, en commençant à puiser dans la liste de réserve de wilaya, et après, la liste nationale.

Le conseiller à l’éducation justifiera cette dernière option par le fait que « le recours à la liste de réserve se fera selon le mérite des candidats et non leur situation géographique», précisant encore une fois que ce problème sera résolu au cours de cette semaine. Il convient de noter que le ministère de l’Education nationale avait mis en garde contre tout refus de rejoindre l’établissement scolaire d’affectation fixé à l’enseignant. Un refus qui sera considéré comme un « abandon de poste » et d’où découleront de lourdes conséquences pour ces derniers, à savoir l’élimination pure et simple de la liste.

Ceci d’autant que, comme l’a indiqué le responsable, la convocation des enseignants prend en compte les besoins exprimés par l’ensemble des établissements à travers le territoire national, et de ce fait, le ministère de l’Education nationale ne compte pas faire des concessions et assure que les affectations sont « non négociables ».

Autre remarque importante, les directives au plan de la gestion des ressources humaines ont porté essentiellement sur la nécessité de rééquilibrage des effectifs, en assurant un redéploiement efficace vers les zones susceptibles d’être déficitaires. «Rationaliser la gestion des ressources humaines est un impératif», note la ministre tout en mettant l’accent sur le fait «qu’aucune division pédagogique ne doit rester sans encadrement». Dans ce même contexte, M. Chaïb Draâ a tenu à rassurer quant au problème récurrent relatif au manque d'enseignants et qui est en train de se résorber, expliquant que les besoins de la rentrée scolaire 2017-2018, en matière d’encadrement pédagogique, notamment, ont été préparés l’an dernier.

« Nous avons commencé à faire une évaluation des besoins du secteur dont l’encadrement pédagogique dans différents paliers, en novembre 2016 », a-t-il noté.

Selon le conseiller au ministère de l'Education nationale, près de 10.000 nouveaux postes budgétaires ont été créés cette année de concert avec la Fonction publique, détaillant que la préparation pour le concours de recrutement externe d'enseignants a commencé en avril dernier, alors que les épreuves se sont déroulées le 29 juin de l’année en cours.

Il convient de rappeler que l'exploitation de la plateforme numérique de recrutement dans l’éducation a permis une meilleure transparence au concours de recrutement des enseignants. Ainsi, «68.000 nouveaux enseignants, dont des diplômés des écoles normales, ont été recrutés de façon équitable à l'échelle nationale» depuis la dernière rentrée scolaire.

Cette méthode de recrutement a été rendue possible grâce aussi à «l'autorisation exceptionnelle accordée par la Direction générale de la Fonction publique d'exploiter les listes de réserve des candidats qui avaient réussi au concours de recrutement des enseignants en 2016», souligne-t-on.

Kamélia Hadjib