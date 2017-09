MDN : Deux narcotrafiquants arrêtés à Mostaganem

«Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l’Armée Nationale Populaire et des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté, le 24 septembre 2017 à Mostaganem (2e RM), deux narcotrafiquants et saisi 2,2 kg de cocaïne», précise le MDN. A Tébessa (5e RM), des Garde-frontières «ont saisi 19.900 cartouches de différents calibres», tandis qu’à Djanet et Biskra (4e RM), des détachements de l’ANP «ont intercepté trois contrebandiers et saisi 121 kg de mélange d’or et de pierres, 119 g d’or brut, des outils d’orpaillage et 10.560 unités de différentes boissons». Par ailleurs, des Garde-côtes «ont intercepté, à Annaba et El Kala (5e RM), 32 personnes à bord d’embarcations de construction artisanale, tandis que 48 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Béchar/3e RM, Tlemcen et Saïda (2e RM), rapporte également le communiqué du MDN. (APS)

Saisie de munitions à Relizane



Les services de la Gendarmerie nationale ont opéré, dimanche dernier dans la wilaya de Relizane, la saisie d’une quantité de munitions, a-t-on appris hier à Oran auprès de ce corps de sécurité. Agissant sur renseignements, les gendarmes des brigades de la compagnie territoriale d’Ammi Moussa ont interpellé un individu âgé de 43 ans et saisi, dans son domicile situé dans ladite commune, un fusil de chasse, 12 kg de pulvérin, 41 cartouches, 43 douilles de calibre 16, 239 capsules et une paire de jumelles, détenus illégalement, a-t-on indiqué. Avisé par les gendarmes, le procureur de la République près le tribunal d’Ammi Moussa a prescrit l’ouverture d’une enquête sur cette affaire, a-t-on ajouté de même source. (APS)