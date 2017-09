Trafic de véhicules d’occasion : Démantèlement d'un réseau international

Les services de sûreté de la wilaya d'Alger ont démantelé un réseau international de trafic de véhicules d'occasion composé de 6 individus et saisi deux véhicules, pour faux et usage de faux, faux en écritures publiques, mise en circulation d'un véhicule avec une fausse plaque d'immatriculation, refus d'obtempérer et mise en circulation de faux billets sur le marché, a indiqué un communiqué de la cellule de communication de la Sûreté d'Alger.

Lors de patrouilles mobiles relevant de la section de police de Birtouta, deux suspects ont été repérés à l'intérieur d'un véhicule touristique. Suite à une fouille corporelle, l'un des suspects (repris de justice), avait en sa possession un montant de 12,5 millions de centimes en coupures de 1.000 DA, dont certains étaient faux.

La perquisition du domicile du principal mis en cause a permis la saisie d'une somme en dinars dont les billets semblaient faux, outre un véhicule touristique étranger non enregistré en Algérie. Selon la même source, le mis en cause ramenait, avec la complicité de ses acolytes, des véhicules en Algérie sans procéder à leur dédouanement, pour une période de six mois pour les revendre ensuite, tout en se chargeant de falsifier les documents des véhicules et de les enregistrer au niveau des services administratifs. Suite à cette opération, deux véhicules touristiques ont été récupérés et une somme de près de 10 millions de centimes, outre des cartes jaune et grise relatives aux deux véhicules. Les deux mis en cause ont été présentés au procureur de la République qui a ordonné le placement du principal suspect en détention préventive tandis que les deux autres suspects avaient bénéficié de la comparution immédiate. (APS)