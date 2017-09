Destruction du stock restant de mines antipersonnel : L’UE félicite l’Algérie

La délégation de l'Union européenne (UE) à Alger a félicité, hier, l'Algérie pour la destruction du stock restant de mines antipersonnel, qualifiant le pays d'«exemple à suivre». «La Délégation de l'UE (en Algérie) souhaite féliciter la République algérienne démocratique et populaire pour la destruction du stock restant de mines antipersonnel détenu par l'Armée nationale populaire (ANP)», a-t-elle souligné dans une déclaration. Le ministère de la Défense a procédé, lundi dernier, à la destruction du stock restant de mines antipersonnel détenu par l'ANP, conformément aux obligations internationales de l'Algérie découlant de la mise en œuvre de la Convention dite d'Ottawa, sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, conclue à Oslo le 18 septembre 1997 et ratifiée par le pays le 17 décembre 2000. «L'Algérie devient ainsi un pays exempt de mines antipersonnel et montre la voie aux pays ayant encore des mines sur leur territoire», a fait remarquer la délégation de l'UE en Algérie, réaffirmant sa solidarité de cet effort et son engagement à atteindre un monde exempt de mines antipersonnel. De nombreuses opérations de destruction de mines antipersonnel, disséminées par le colonisateur le long des frontières est et ouest, ont été menées depuis l'indépendance pour permettre l'assainissement des zones minées. Ce fléau a engendré 7.300 victimes civiles, dont 4.830 durant la guerre de Libération nationale et 2.470 après l'indépendance, selon des chiffres du ministère de la Défense nationale. (APS)