Cadastre multifonctionnel : Lancement d’un jumelage institutionnel

Le projet de jumelage institutionnel algéro-français entre l'Agence nationale du cadastre algérien (ANC) et la Direction générale des finances publiques françaises (DGFIP) a été officiellement lancé, hier à Alger, avec pour but la mise en place d'un cadastre multifonctionnel en Algérie. Ainsi, ce projet de jumelage entre l'ANC et DGFIP entrant dans le cadre du Programme d'appui à la mise en £uvre de l'Accord d'Association (P3A) entre l'Algérie et l'Union européenne (UE), a été lancé officiellement lors d'un séminaire réunissant les différentes parties concernées alors que la réalisation de certains volets relatifs à ce partenariat a été déjà entamée. Le projet de jumelage a, notamment pour but la mise en place d'un système d'information modernisé du cadastre algérien. «Nous disposons d'une base de données comportant la donnée cadastrale de 98% du territoire national, et il faudrait maintenant réfléchir à permettre son exploitation par les différents utilisateurs. C'est ainsi que nous avons réfléchi à mettre en place un cadastre multifonctionnel pour permettre la mise à disposition de cette donnée mais également son adaptation en fonction des utilisateurs publics ou privés», a expliqué à l'APS, le directeur général de l'ANC, M. Mustapha Salim Radi, en marge du séminaire de lancement. Les utilisateurs de la donnée cadastrale sont multiples, selon le responsable, et relèvent notamment des secteurs de l’Agriculture, de l'Habitat, de l'Aménagement du territoire, des Collectivités locales, des Affaires religieuses et des Waqf, et ce, en plus des opérateurs privés.

A cet effet, les deux institutions se sont engagées dans un partenariat de deux ans, sur la période allant de 2017 à 2019, financé par l'Union européenne dans le cadre du P3A à hauteur de 1,1 million d'euros. En plus de la mise en place d'un cadastre multifonctionnel avec une emphase fiscale, un système d'information permettant la gestion intégrée et synchronisée des données domaniales, foncières, cadastrales et le partage de l'information avec les utilisateurs, ce jumelage comporte deux autres axes principaux d'intervention.

Il s'agit de propositions de révision de textes existants et la rédaction d'un nouveau texte traitant de l'utilisation de la donnée numérique qui sont actuellement disponibles. Aussi, le projet de jumelage avait également prévu un plan de formation en vu de renforcer les capacités du personnel de l'ANC ayant été réalisé et mis en œuvre. Pour sa part, Le secrétaire général du ministère des Finances, Miloud Boutaba, a indiqué lors de son allocution d'ouverture du séminaire, que ce jumelage avec un partenaire français constitue le 4e jumelage que l'Algérie contracte avec un partenaire étranger dans le domaine des finances dans le cadre du Programme P3A. Il a également noté que ce jumelage démontre «une forte ambition de conforter et renforcer la coopération» entre l'Algérie et la France.

Le même responsable a également estimé que ce projet allait doter le cadastre et l'Etat d'un outil moderne pour la mise en place d'un système d'information continue et ce, en vue de renforcer les capacités institutionnelles du pays. D'autre part, le directeur de la coopération avec l'UE et les institutions européennes au ministère des Affaires étrangères, M. Ali Mokrani, a indiqué que son département ministériel se réjoui d'un nouveau jumelage au profit d'une importante administration publique algérienne qui bénéficiera ainsi d'une assistance technique et financière.

Il a également noté à la presse en marge du séminaire que 30 jumelages ont été inscrit à l'actifs du pays dont 15 en cours de mise en £uvre et 10 en phase de montage. (APS)