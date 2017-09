Comité intergouvernemental de haut niveau algéro-français : nouvelle dynamique au partenariat

Le Comité intergouvernemental de haut niveau (CIHN) algéro-français devrait se réunir à la fin de l’année en cours. La 4e session est annoncée pour le mois de décembre prochain.

Dans ce cadre, une réunion préparatoire à cet important rendez-vous, durant lequel la coopération entre les deux pays sera évaluée et les nouvelles perspectives en vue de leur développement seront dégagées, a été tenue hier, au siège du ministère des Affaires étrangères sous la coprésidence des secrétaires généraux des ministères des Affaires étrangères des deux pays, Nouredine Ayadi et Maurice Gourdault-Montagne, arrivé la veille à Alger et reçu le jour même par le Premier ministre, Ahmed Ouyahia. La prochaine session du CIHN est d’autant plus importante qu’elle sera la première sous le mandat du nouveau président français Emmanuel Macron.

En visite à Alger, en juin dernier son chef de la diplomatie avait déclaré lors d’un point de presse animé conjointement avec M. Messahel être venu «avec la volonté de donner à (la) relation une dynamique nouvelle, un partenariat de qualité tant (les) liens sont forts et doivent être renforcés dans les mois et les années qui viennent». Il est vrai, faut-il le rappeler, que les deux pays liés par un partenariat d’exception, n’ont pas encore réussi à donner à leur relation bilatérale la dimension souhaitée et réaffirmée dans tous les discours. C’est ainsi que lors d’une conférence de presse conjointe avec son homologue français Bernard Cazeneuve en avril 2017, l’ancien Premier ministre, Sellal n’avait pas manqué de «relever l’inquiétante tendance baissière du niveau des investissements français en Algérie durant consécutivement les trois dernières années, s’inscrivant ainsi en contradiction par rapport à (l)’ambition commune de partenariat stratégique, singulièrement dans le secteur industriel». Une situation sur laquelle les autorités algériennes reviendront sans nul doute afin qu’elle puisse être corrigée dans le cadre des recommandations qui seront retenues lors de la prochaine session du CIHN. L’élection d’un nouveau président en France, lequel a fait part de son souhait de «voir repartir avec beaucoup de détermination» la relation historique algéro-française, pourrait insuffler cette dynamique attendue par Alger. Une exigence soulignée par les autorités algériennes lesquelles ont souligné, par la voix du chef de la diplomatie, la nécessité de la densifier.

En juin dernier devant son homologue français, M. Messahel, ne manquera pas d’indiquer que la relation algéro-française «doit être densifiée davantage, élargie et renforcée dans tous les secteurs».

Et d’estimer que l’évaluation des relations bilatérales à laquelle ont procédé les deux parties «est porteuse de projets nouveaux». Reste que ces nouvelles perspectives doivent être confirmées à l’occasion de la tenue de la 4e session du comité intergouvernemental de haut niveau.

Nadia Kerraz