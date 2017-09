Tizi Ouzou : 345 listes de candidatures aux APC et 11 listes à l’APW

345 listes de candidature pour les APC et 11 autres pour l’APW ont été déposées à la Direction de la réglementation et des affaires générales (DRAG) de Tizi-Ouzou à l’expiration du délai fixé par la loi électorale pour le dépôt des listes de candidatures aux élections locales de 23 novembre prochain, selon un état établi par cette direction, dimanche dernier, à minuit, et rendu public hier. Les onze listes de candidatures à l’APW de Tizi-Ouzou ont été déposées par neuf partis politiques, à savoir FLN, FFS, RND, RCD, MPA, TAJ, MEN, MSP et PT ainsi que deux indépendants, en l’occurrence « Izuran » (Racine) et « Alternative citoyenne ». Les 345 listes de candidatures aux 67 APC de la wilaya de Tizi-Ouzou ont été l’œuvre de partis politiques, d’indépendants et d’alliances entre des partis. Aucun parti politique en lice n’a réussi à couvrir en candidatures l’ensemble des 67 communes de la wilaya. Seuls quatre partis politiques ont réussi à présenter des listes de candidatures dans une soixantaine de communes, à savoir le FLN (62 listes), le RCD (60 listes), le RND (60 listes) et le FFS (62 listes). Ces listes disputeront 1.047 sièges répartis sur les 67 APC de la wilaya et 47 sièges de l’APW. Selon la direction de la réglementation et des affaires générales, un délai de dix jours, à compter la date de dépôt des listes, a été accordé aux partis et indépendants en lice pour compléter les dossiers de candidatures incomplets et permettre à l’administration d’étudier calmement et sereinement ces dossiers.

Bel. Adrar