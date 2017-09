FLN : 400 recours examinés

A en croire nos confrères du TSA, un site électronique d’information, la commission des recours du FLN a eu à examiner en l’espace de quelques jours pas moins de 400 recours. Se référant à une source de l’ex-parti unique, il explique le nombre considérable des mécontents par le système des « Aarouchs », une tendance qui a toujours son influence dans plusieurs régions du pays.

« Dans certaines wilayas, les candidatures sont toujours gérées par ce système. Et c’est dans ces wilayas que les problèmes se sont effectivement posés ». La même source assure qu’au niveau des autres wilayas, la Direction n’a reçu aucun recours. « La commission a fait son travail en toute transparence. Lorsque les recours sont fondés, ils sont acceptés », assure-t-on encore. TSA indique que la commission des recours a achevé sa mission dans la soirée de dimanche, à minuit plus précisément, soit à l’expiration des délais du dépôt des dossiers de candidatures en prévision des élections locales. On admet au sein du parti du Docteur Ould Abbès qu’il y avait beaucoup de « mécontents » parmi les candidats non retenus, ce qui ne constitue pas, aux yeux des responsables du FLN, une surprise en soi dans la mesure où cette ambiance pré-électorale est devenue une « tradition » chez le FLN. « Nous avons travaillé jour et nuit. Effectivement, il y a des mécontents, mais nous nous sommes habitués à cette ambiance pré-électorale au FLN », rapporte TSA.

S. A. M.