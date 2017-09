Sidi Bel-Abbès : à La recherche des managers

16 listes ont été déposées pour le compte du renouvellement de l’APW et 361 autres pour les 52 APC que compte la wilaya. En d’autres termes, de nombreuses formations politiques sont en lice pour ces échéances locales qui, contrairement à la récente consultation, focalisent l’attention déjà et suscitent l’intérêt du citoyen de par l’aspect de la proximité de ces instances démocratiques de base.

Si le temps est consacré, pour l’administration, à la vérification des formulaires et l’authentification des documents présentés, les partis en compétition se concentrent sur les stratégies à adopter lors de la campagne électorale pour accrocher l’électeur et convaincre une population à l’écoute. Et de nombreux thèmes de campagne sont élaborés dans la perspective d’être en prise avec la réalité du terrain et de saisir au mieux les attentes et préoccupations des populations. Un difficile exercice sûrement, compte tenu de l’évolution des choses et de la remise à niveau de cette wilaya qui s’est inscrite dans la projection de l’investissement productif pour générer des richesses et créer des emplois ou tout bonnement provoquer une dynamique et développer une croissance. Il s’agit, à propos, pour les futurs élus locaux de faire preuve d’un esprit d’entreprise et d’innovation dans le souci d’attirer les investisseurs potentiels et de rentabiliser les potentialités existantes.

De véritables managers sont ainsi sollicités en cette phase cruciale que traverse le pays pour se détacher d’un procédé classique de gestion et faire valoir un sens d’imagination et d’entreprise dans les actes de fonctionnement et d’équipement de la collectivité. C’est d’ailleurs tout l’enjeu de ces échéances qui exigent surtout de l’implication citoyenne… De nombreux partis sont en train de concevoir un plan d’action pour sillonner l’ensemble du territoire de la wilaya et redynamiser les structures de base, même si le FLN et le RND partent avec un léger avantage de par leur fort ancrage. Une dualité semble s’installer entre les deux acteurs politiques déterminés à ratisser large et à avoir la majorité dans toutes les assemblées. Si pour le premier, la sélection a obéi à des paramètres relativement nostalgiques pour que les listes soient conduites par des figures historiques et sportives à l’image de Belaid Lacarne, l’ex-arbitre international à la tête de l’APW, le second a opté pour le rajeunissement et la compétence en confiant la locomotive à un médecin, le Dr Belkhorissat Abdelkrim pour l’APC et un juriste M. Kheddar Athmani pour l’APW.

De l’animation en perspective certainement pour que la scène locale s’érige en tribune pour la confrontation des idées et des programmes…

A. Bellaha