Expiration du délai de dépôt des listes de candidature hier à minuit : Une étape réussie 

Le secrétaire général du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement territoire, Salaheddine Dahmoune, a qualifié l’opération — à l’expiration du délai de dépôt des listes de candidatures qui a pris fin hier à minuit — d’étape réussie.

Lors d’une conférence de presse tenue au siège du ministère, M. Dahmoune a précisé que la procédure de dépôt des listes de candidatures au niveau des wilayas, dans le cadre des élections des membres des assemblées populaires communales et de wilayas, « s’est faite en toute démocratie et dans la transparence », avec un nombre élevé, par rapport aux élections des APW et APC de 2012. Cette hausse, de la participation aux prochaines élections, est due à différentes causes, dont l’apparition de nouveau partis politiques. Dans ce cadre, le SG du ministère a tenu à préciser que la nouvelle Constitution, menée par les réformes du Président de la République garantit la démocratie des élections des APW et APC, c’est pourquoi les différentes instances et les partis politiques sont appelés à contrôler les procédures, car ces prochaines élections sont « importantes pour le citoyen », sachant que « les APW et APC s’intéressent directement aux préoccupations du citoyen ». Après avoir indiqué qu’il est attendu « une forte participation aux prochaines élections, en comparaison aux élections législatives de 2017, le SG du ministère de l’Intérieur a souligné le rôle des partis politique participants à ce rendez-vous, qui intéresse le citoyen algérien notamment, que les prérogatives des deux assemblées prennent en charge « les préoccupations du citoyen ». Après avoir souligné la forte volonté de l’Etat de réussir ces élections, M. Dahmoune a dit : « Nous avons pris en considération ce que nous avons raté dans les élections précédentes », dont l’insertion de moyens technologiques dans les préparatifs, précisant qu’il y a un « changement radical dans la politique administrative ». Par ailleurs, le même responsable, a rappelé le communiqué relatif au prolongement des horaires de travail des permanences additivement au communiqué du 3 septembre 2017 relatif à l’installation de permanences jusqu’à vingt heures (20h00) au niveau des sièges des communes et annexes, à l’effet de légaliser les souscriptions de signatures individuelles au profit des listes de candidats. Au vu des délais impartis restants pour le dépôt des dossiers de candidature et dans le cadre des facilitations prises, le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire porte à la connaissance des partis politiques et des listes indépendantes que les horaires de travail de ces permanences sont prolongés jusqu’à vingt-deux heures (22h00) y compris le vendredi 22 septembre 2017. En ce qui concerne la journée du 23 septembre 2017 les permanences sont ouvertes jusqu’à minuit. Hichem Hamza