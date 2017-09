Nissab de la Zakat pour l'année 1438 de l'Hégire : Fixé à 450.500,00 DA

Le Nissab de la Zakat pour l'année 1438 de l'Hégire a été fixé à 450.500,00 DA, a indiqué hier un communiqué du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs Le Nissab de la Zakat a été calculé sur la base de 20 dinars or dont le poids a été estimé à 85 grammes, l'Agence nationale pour la distribution et la transformation de l'or et autres métaux précieux (AGENOR) ayant fixé le gramme d'or 18 carats à 5.300,00 DA, a précisé le communiqué. La Zakat correspond au quart du dixième, soit 2,5 % de toute valeur ayant atteint le Nissab au terme d'une année, à savoir l'argent, les offres commerciales et les marchandises évalués au prix de vente actuel le jour de la Zakat, a ajouté la même source. Les fonds collectés par la Zakat sont destinés aux personnes démunies ou pauvres, en application du verset 60 de Sourate Ettawba (repentance) qui dit que «les œuvres de charité sont destinées aux pauvres, aux indigents, à ceux qui s'occupent (de ces œuvres), aux sympathisants, aux esclaves, aux sinistrés au (combat) pour la cause de Dieu, aux voyageurs : c'est un décret d'Allah et Allah est Omniscient et plein de sagesse».

Afin de perpétuer la tradition du Prophète Mohamed (QSSSL) dans la collecte et la distribution organisées et équitables de la Zakat, le ministère des Affaires religieuses a mis à la disposition des personnes devant s'en acquitter le Fonds de la Zakat sous le compte CCP national n° 4780-10 et les comptes CCP répartis à travers les wilayas. (APS)