Algérie-Chine : Consolidation de la coopération dans le domaine de la solidarité

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia a reçu, dimanche, l'ambassadeur de Chine à Alger, Yang Yuanggu, a indiqué lundi, un communiqué du ministère. Les deux parties ont passé en revue les questions d'intérêt commun et relevé «la profondeur des liens qui unissent les deux pays», tout en exprimant leur volonté de «redynamiser la coopération bilatérale, notamment en matière de cohésion et d'entraide sociales, de protection de l'enfance, de promotion du rôle de la femme et de la famille, ainsi que de prise en charge des personnes aux besoins spécifiques». Les deux parties ont également examiné «la possibilité de tirer avantage des expériences et expertises des deux pays, par la modernisation et le développement des moyens et systèmes de formation et d'enseignement au niveau des centres spécialisés relevant du secteur et l'introduction de l'informatique et des nouvelles technologies».(APS)