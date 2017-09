M. Messahel, au sous-secrétaire général des Nations unies : “L’Algérie a vaincu le terrorisme avec ses propres moyens »

Le ministre des Affaires étrangères, Abdekader Messahel, s’est entretenu à New York avec le sous-secrétaire général des Nations unies pour la lutte contre le terrorisme, Vladimir Voronkov, en marge de la 72e session de l’Assemblée générale de l'Organisation des Nations-unies, indique lundi un communiqué du ministère. Au cours de cet entretien qui a porté sur les efforts de la communauté internationale en matière de lutte contre le terrorisme. M. Voronkov a «loué les efforts de l’Algérie et sa contribution importante dans le domaine de la lutte contre le terrorisme ainsi que l’excellente coopération qu’elle entretient avec les Nations unies en la matière», précise la même source. Il a également exprimé «le souhait de voir l’expérience algérienne dans ce domaine largement partagée avec l’ONU en vue de faire bénéficier les pays qui sont confrontés à cette menace», ajoute le communiqué du MAE. De son côté, M. Messahel a indiqué que «l’Algérie qui a fait face au phénomène du terrorisme et l’a vaincu avec ses propres moyens, dispose actuellement d’une grande expérience dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent», exprimant en même temps «la disponibilité de l’Algérie à partager cette expérience comme elle l’a toujours fait, notamment à travers les différentes conférences internationales qu’elle a organisées dans le cadre du Forum global de lutte contre le terrorisme sur des thématiques importantes, dont notamment la dé-radicalisation, le rôle de la démocratie dans la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent ainsi que celui de la réconciliation pour contrer la menace terroriste et le discours radical qui l’alimente». M. Messahel a ajouté que «cette expérience, largement reconnue au niveau régional et international, fait de l’Algérie un partenaire incontournable dans le domaine de la lutte contre le terrorisme». «C’est ainsi que le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a été désigné par la conférence de l’Union africaine comme Coordonnateur pour la prévention et la luttecontre l’extrémisme violent et le terrorisme en Afrique. Le rapport qu’il vient de présenter au dernier sommet de l’Union africaine en juillet dernier, constitue la feuille de route pour la lutte contre le terrorisme», a-t-il ajouté. M. Messahel a également rappelé les efforts consentis par l’Algérie dans le cadre du Forum global de lutte contre le terrorisme, notamment à travers sa co-présidence, avec le Canada, du nouveau groupe de travail chargé du renforcement des capacités de la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent dans toute la région de l’Afrique de l’Ouest, région qui est fortement ciblée tant par les groupes terroristes. Messahel a aussi, invité les Nations unies à prendre part au séminaire sur la relation entre le terrorisme et le crime organisé transnational en Afrique, le 25 octobre, réitérant aussi «la disponibilité de l’Algérie à poursuivre son action et de renforcer sa contribution dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, à travers notamment une étroite coopération avec les Nations unies». (APS)

Entretiens avec ses homologues iranien…



M. Messahel, s’est entretenu avec le ministre des Affaires étrangères de l'Iran, Jawad Zarif. L’entretien a porté notamment sur les relations bilatérales. Il a également porté sur des questions régionales et internationales, dont celles inscrites à l’Agenda de la 72e session de l'Assemblée générale de l'ONU.



… Burundais…



Il s’est également entretenu avec son homologue burundais, Alain Aime Nyamitwe. L’entretien a porté notamment sur les relations bilatérales, ainsi que sur les principales questions inscrites à l’ordre du jour de l’Union africaine et les prochaines échéances au niveau africain, dont le sommet Union africaine-Union européenne.



…et du Lesotho



Il s’est entretenu avec son homologue du Lesotho, Lesego Makgothi, notamment sur les relations bilatérales et les voies et moyens de leur renforcement. Les deux ministres ont réitéré, à cet égard, leur engagement à poursuivre la concertation entre les deux pays en vue de la tenue des prochaines échéances de la coopération bilatérale et se sont félicités du niveau atteint par la coopération entre les deux pays. (APS)