Pris en charge par le Président Bouteflika : Gratitude des 108 hadjis

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition féminine, Ghania Eddalia, a accueilli, hier, à l'aéroport international Houari-Boumediene, les pèlerins pris en charge par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, de retour des Lieux saints de l'Islam.

S’exprimant, à cette occasion, Mme Eddalia a indiqué que ce sont 108 hadjis, dont 81 hommes et 27 femmes, envoyés par le Président de la République qui ont été choisis parmi les familles les plus démunies issues de différents wilayas du pays.

La ministre de la Solidarité, qui a salué les hadjis, n'a pas manqué d'adresser ses remerciements au Président de la République pour cette action qui sera reconduite l’année prochaine et concernera davantage de femmes, a-t-elle précisé.

Selon Mme Eddalia, cette «louable initiative» prise par le Président de la République, devenue une tradition depuis plusieurs années démontre l’intérêt accordé par le Chef de l’Etat envers les citoyens qui sont dans le besoin.

La ministre a rappelé dans ce sens les efforts déployés par l'Etat pour protéger cette catégorie de la sociéte. Et d’ajouter que cette action de solidarité et de prise en charge des personnes démunies qui n'ont pas eu la chance d'accomplir le cinquième pilier de l’Islam.

Mme Eddalia a affirmé que son département ministériel a veillé à l’application des orientations du Chef de l'Etat d’assurer toutes les conditions favorisant la réussite de cette action de solidarité, notamment sur les plans administratif et technique.

Dans ce contexte, la ministre de la Solidarité a précisé que les 108 hadjis ont bénéficié d'un séjour de 30 jours en pension complète dans les Lieux saints et d’un encadrement administratif et médical composé de huit personnes.

Très heureux, les hadjis ont exprimé leur profonde gratitude envers le Président de la République qui leur a permis d’exaucer leur vœu très cher et tant attendu, celui de se rendre aux Lieux saints dans des conditions idoines. Pour sa part, le chef de la délégation, Aissa Khellaf a indiqué que les conditions d'hébergement de la délégation des hadjis bénéficiaires de cette prise en charge étaient «très bonnes», évoquant l'accord signé entre le ministère de la solidarité et Touring Voyage Algérie, qui «a respecté toutes les clauses au profit des hadjis».

En partant pour rentrer chez eux, les pèlerins ont réitéré leurs remerciements au Président Bouteflika de leur avoir permis d'accomplir le Hadj et tenu à relever toutes les facilitations qui leur ont été accordées en matière de procédures administratives et techniques pour sécuriser leur départ, leur retour et leur hébergement.

Ces hadjis ont bénéficié «d'une pension complète lors de leur séjour dans les Lieux saints, outre des sacs contenant tous les effets du hadj», initiative qui a été saluée par les hadjis dans une «lettre de remerciement, de reconnaissance et de considération» adressée au Président Bouteflika.

Kamélia Hadjib