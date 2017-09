Dans la lucarne : Quand le foot se joue ailleurs

Tout le monde sait que la « corruption » dans le football africain n’est pas un « conte de fées ». Elle est réelle et même visible. Elle peut se matérialiser dans un arbitre « véreux » qui ne s’embarrasse nullement des vertus de la bonhomie, de l’honnêteté et surtout de l’équité sportive. Ce sont le dernier de ses soucis. Ce qui l’intéresse, c’est le pactole qu’il recevra par les dirigeants de l’équipe avec laquelle il aura traité son « méfait ». Le football, tout le monde le sait, se joue, désormais, et de surcroît en Afrique, « derrière le stade ». C'est-à-dire sous la table pour ne pas rabâcher la même chose et dire dans les « coulisses ». Avec le temps, il est devenu un euphémisme qui ne scie pas comme il le faut avec la gravité de la situation. Il n’y a pas longtemps, l’arbitre ghanéen Lempty avait été suspendu à vie pour avoir justement accordé un « penalty imaginaire » à l’Afrique du sud devant le Sénégal. Lésés, les sénégalais ont eu gain de cause, puisque le même match sera à rejouer comme l’avait décidé le TAS et avalisé par la CAF. La morale dans tout cela, c’est que l’arbitre « magouilleur » a été suspendu et de la manière la plus exemplaire qui soit. On espère que ce sera le cas de cet arbitre du Burundi dont le pays noue, pourtant, de très bonnes relations avec son homologue algérien. Thierry Nkurunziza, qui avait officié la manche retour, au stade de Radès, en présence d’une foule assez nombreuse dont cinq mille supporters mouloudéens, avait été « l’homme du match » comme l’on dit.. Cet arbitre avait fait montre d’une partialité jamais vue ou presque ailleurs. Il n’y a que le béninois, Coffée Codjia, à la CAN 2010 en Angola, qui peut rivaliser avec lui, lors du match Algérie-Egypte (0-4) où les verts ont joué à neuf contre onze

« pharaons ». L’arbitre du Burundi avait sifflé à vingt minutes du début de la rencontre un penalty imaginaire suite à un « spectaculaire plongeon » de Saber Khelifa. Ce joueur, qui a été « viré » là où il passe notamment à Marseille, n’excelle que dans les plongeons et les simulations. La triche, il en connaît un bout ! Depuis, c’est « l’assommoir », un coup irréversible porté aux algériens. Ils n’arrivent pas à s’expliquer un tel comportement d’un arbitre qui ne voit que les locaux.

A sens unique ! Comme la Commission d’arbitrage de la CAF est dirigée par un tunisien, il ne faut pas être un grand futé pour « humer » le sale coup, le « traquenard ». Là se pose le problème de la représentativité des algériens dans les instances africaines. Après le départ de Raouraoua du comité exécutif de la CAF, on peut dire maintenant que c’est le « désert de Gobi ». Belaïd Lacarne avait été un homme sûr qui a été toujours au service de son pays. On peut dire aujourd’hui, « autres temps, autres mœurs ». Ce n’est qu’un début. Cela risque de se reproduire à l’USMA qui affrontera le WA Casablanca ce vendredi au 5-Juillet avant la manche retour de ces demi-finales de la Ligue des champions d’Afrique le 20 octobre prochain. Si on ne fait rien, les usmistes risquent de subir le même sort, surtout que la manche retour se jouera à Casablanca. Il faut dire que ces compétitions africaines sont « guidées et dirigées » de l’extérieur par arbitres interposés. Il ne faut plus s’étonner de voir des clubs tunisiens dans les phases finales. A vrai dire, qu’est ce que le Club Africain avait montré sur le terrain. Rien du tout, hormis le « penalty-cadeau » de l’arbitre. Aucune occasion alors qu’il jouait à domicile. Déjà, lors de la première manche, l’arbitre marocain s’était ouvertement rangé du côté des tunisiens. Il leur sifflait toutes les « tombées » où saber Khelifa s’est montré un virtuose, malheureusement dans le mauvais sens du terme. Ce n’est pas comme cela qu’on peut développer le football africain. Les sportifs du continent avaient applaudi après l’élection du malgache Ahmad Ahmad au lieu et place d’Issa Hayatou. Finalement, ce ne fut qu’un leurre, un « fétu de paille » du fait que les mêmes réflexes sont toujours là et rien ou presque n’a changé. Il n’y a eu que quelques replâtrages qui ont été introduits pas plus. Bein Sport détient toujours les droits de retransmission des matches. CA-MCA n’a pas été vu par les algériens à travers les chaînes nationales. Ils ont été obligés d’aller se débrouiller ailleurs. Les grandes firmes qui sponsorisent le football le africain et la CAF sont encore plus fortes que jamais et leur implantation ne sera nullement remise en cause ni aujourd’hui ni demain. On végète toujours entre statu quo et recule. Qui va apporter le changement? Une question qui ne peut trouver de réponse à court terme.

Hamid Gharbi