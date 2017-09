Europe : Morata, Mariano et James cartonnent loin de Madrid

Si le Real connait des débuts difficiles en Liga, ce n'est pas vraiment le cas de trois joueurs qui ont quitté le club cet été, Morata, Mariano et James.

Le Real Madrid n'a pas commencé la saison de la meilleure façon possible, du moins en Liga Santander. Avec sept points de retard sur Barcelone, les hommes de Zidane ont essuyé plusieurs revers dans des matchs qu'ils avaient pour habitude de remporter plus facilement la saison dernière.

Et pour certains, la cause principale de ce mauvais début de saison est tout trouvé. Le Real aurait fait l'erreur de laisser partir plusieurs joueurs capables de renverser le cours d'un match, comme Morata à Chelsea, Mariano à Lyon ou encore James Rodriguez au Bayern Munich.

Ce qui est certain, c'est que ces derniers eux n'ont pas attendu longtemps pour s'adapter et rebondir sous leurs nouvelles couleurs. Morata, encore auteur d'un triplé ce week-end avec les Blues, a déjà fait trembler les filets à 6 reprises depuis son arrivée à Londres, et délivré 2 passes décisives. Même constat pour Mariano, auteur de 5 buts avec les Gones. Le dernier parti du Real, James Rodriguez, bien que ponctuellement aligné par Ancelotti, n'est pas en reste pour autant, avec 1 but et 1 passe décisive.

Et statistiquement parlant, le constat a de quoi surprendre : à eux trois, James, Mariano et Morata totalisent déjà 12 buts en championnat cette saison, soit 1 de plus que leur ancien club, le Real Madrid…