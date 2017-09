Formation dans les métiers de l’environnement : Un potentiel inestimable

Signe des temps, les métiers liés au vert contribuent à prévenir ou à corriger les atteintes à l'environnement du développement durable attirent de plus en plus les jeunes.

Il faut reconnaître, en effet, qu’il existe actuellement une prise de conscience évidente que la protection de l’environnement est devenue une opportunité d’investissements générateurs de croissance et d’emplois en Algérie.

L’on constate que de nombreux jeunes manifestent un intérêt grandissant dans leur formation pour les disciplines environnementales et que les premiers diplômes dans le secteur sont déjà sur le marché du travail. Il a été révélé ainsi, que 9.000 cadres et agents ont été formés dans l’environnement ces dernières années, qu’il a été procédé a la mise en place de 4.000 clubs verts et que 28 plans de formation dans l’emploi vert et les énergies renouvelables dans les métiers de l’environnement sont en vigueur. M. Mahdi Chérif Kaid Youcef, enseignant doctorant, a mis en exergue l'importance des emplois verts, pourvoyeur d'emplois et clé d'une croissance durable à long terme. «Même si à terme, tous les emplois devront contribuer à préserver l'environnement, la filière verte qui se développe de plus en plus dans le pays est encore mal connue et mal exploitée. D'ici à 2020, l'organisation internationale du travail évalue la création de 15 à 60 millions d'emplois dans ce secteur.

En Algérie, on ne peut quantifier les opportunités en l'absence d'études sur le sujet et en l'absence d'une nomenclature qui intègre les emplois verts. Toutefois, divers secteurs d'activités tels que les énergies renouvelables, l'hydraulique, le thermique, la gestion des déchets sont pourvoyeurs d'emplois durables. Je dirai que la filière bâtiment vert est la plus prometteuse, car en Algérie, la construction est importante quelles que soient les régions. Tous les métiers inhérents au secteur obtiendront des débouchés car la baisse de la facture énergétique est un défi pour les foyers algériens et le tissu industriel. Il faut un soutien des pouvoirs publics via les marchés publics, des formations adéquates, des partenariats avec des universités étrangères. Les métiers verts sont un chantier vierge en Algérie, et on a estimé qu'il serait pourvoyeur de 5.000 emplois dans chaque wilaya. Les jeunes doivent s'y intéresser» estime M. Kaid. Il faut savoir que près de 600.000 personnes, dont beaucoup de jeunes, travaillent actuellement en Algérie dans des activités liées à l’environnement comme le recyclage des déchets ménagers, l’agriculture ou les énergies renouvelables. Ce sont plus de 1,4 million d’emplois qui peuvent être créés en Algérie à l’horizon 2025 si les conditions nécessaires à la promotion des métiers verts sont réunies nous révèle une enquête de la GIZ, la Coopération allemande pour le développement. Rappelons enfin que le centre national de formation a l’environnement s’est engagé dans la formation à l’environnement. Cela s’est traduit par la formation de plus de 12 mille personnes dont 4.000 cadres et agents communaux dans les différents thèmes liés a l’environnement.

