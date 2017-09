Le Coin du copiste : Les trésors de la calligraphie japonaise

La calligraphie japonaise, réputée pour ses scènes et ses décors d’une beauté exceptionnelle avec des toiles que l’on peut lire à la verticale et une écriture asiatique qui s’allie bien aux motifs, se fendant ainsi dans les paysages d’une rare impression esthétique, peut nous renvoyer dans son contenu si pittoresque à celle qui semble similaire héritée de la pratique orientale aux premiers temps de la révélation prophétique musulmane. Toutes deux ont recours au dessin des lettres d’une incroyable finesse et légèreté avec des détails surprenants parfois d’un artiste à un autre. Si la symbolique de ces calligraphies diffère par ses signes et son contenu, d’une sagesse asiatique à l’élévation spirituelle persane avec le Créateur dans une farandole de signes qui séduisent immédiatement le spectateur, il n’en demeure pas moins que des similitudes dans le trait du peintre apparaissent dans la technique qui aura empreinté par-delà le temps des influences étrangères d’un tableau à un autre. Dans ce contexte, on ne peut qu’être ravi de la venue de spécialistes japonais en Algérie qui nous ferons découvrir tous les menus secrets de cet art millénaire faisant partie intégrante de l’identité et de la culture du pays du soleil levant. On apprend ainsi qu’une magnifique exposition—on présume cela va sans dire pour tous les amateurs— accompagnée d’ateliers de calligraphie japonaise sera organisée dès ce jeudi par l’Ambassade du Japon en Algérie. Comme l’événement mérite toute l’attention des visiteurs, c’est au musée national de l’enluminure, de la miniature et de la Calligraphie Dar Mustapha Pacha (la Casbah) qu’il sera lancé le 28 septembre à 15h. Le choix du lieu d’exposition, qui est fort approprié dans la mesure où il établi une sorte de continuité et de partage des connaissances non seulement entre des civilisations différentes mais aussi à l’examen de traditions séculaires dans ces deux arts, nous semble judicieux et promet beaucoup de découvertes pour toutes les personnes curieuses et qui apprécient ces disciplines artistiques car en plus de l’exposition, des ateliers seront également proposés au public présents qui pourra ainsi suivre des cours d’initiation. Considérée comme l’une des plus belles calligraphies au monde, cet art utilisant des caractères Kanji se dévoilera aux Algériens pendant 3 jours. Le musée sera ouvert le vendredi 29 septembre de 10h00 à 12h00 et de 15h30 à 17h00 et le samedi de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00. Comptez 200 DA pour le ticket d’entrée et 100 DA pour les étudiants.

L. Graba