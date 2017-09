Selon l’Unesco : Le patrimoine culturel doit rester en dehors des conflits

L'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) a déclaré avoir été informée par plusieurs sources que les opérations militaires étaient en train de s'intensifier aux abords et sur le site archéologique libyen de Sabratha, inscrit sur la Liste du patrimoine mondial depuis 1982. Compte tenu de la situation, la directrice générale de l'UNESCO, Irina Bokova, a appelé vendredi toutes les parties en présence à mettre un terme aux violences et à garantir la protection «du patrimoine culturel inestimable» de Sabratha, notamment du musée archéologique. «J'appelle toutes les parties à assurer la sauvegarde du patrimoine culturel unique de Sabratha. J'en appelle à tous pour que les sites du patrimoine culturel et leurs environs immédiats ne soient pas pris pour cible ou utilisés à des fins militaires, conformément aux dispositions de la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé», a déclaré la directrice générale de l'UNESCO. «Le patrimoine libyen est l'expression d'une mémoire commune du pays et sa protection est un élément clé de la réconciliation nationale, de la résilience et d'une paix durable. Le patrimoine culturel doit rester en dehors des conflits", a ajouté Mme Bokova. «L'UNESCO s'engage à travailler avec tous les professionnels de la culture en Libye pour renforcer les mesures d'urgence en faveur de la protection du patrimoine culturel et permettre d'évaluer, de documenter et d'assurer un suivi du patrimoine. Nous ne ménagerons pas nos efforts pour aider les Libyens à protéger leur patrimoine, source de dignité et de confiance pour l'avenir de tous les Libyens», a poursuivi la directrice générale de l'UNESCO.Comptoir phénicien drainant les produits de l'Afrique intérieure, le site archéologique de Sabratha fit partie du royaume numide de Massinissa avant d'être romanisé et reconstruit aux IIe et IIIe siècles. (APS)