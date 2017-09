Concert Chaâbi symphonique à l’Opéra d’Alger : fusion renversante

Interprétant de célèbres chansons de châabi dans un style classique symphonique, l'Orchestre symphonique de l'Opéra d'Alger, dirigé par le maestro Amine Kouider, a donné, dimanche soir, un concert à l'Opéra Boualem-Bessaïeh, en présence du ministre de la culture, Azzedine Mihoubi.

En effet, jumeler la musique chaâbie avec la musique savante était le pari risqué que le maestro et chef d’orchestre de musique symphonique de l’Opéra d’Alger, Amine Kouider, a pris avec audace. Ce genre musical, né des quartiers populaires, et longuement protégé par les conservateurs qui avaient manifesté leur scepticisme sur les réseaux sociaux, concernant ce mélange des genres, le résultat grandement apprécié aura mis, toutefois, tout le monde d’accord. Ainsi trois chanteurs se sont succédé sur la scène de l’Opéra d’Alger et ont séduit le public venu en nombre à cette soirée du dimanche en présentant quelques célèbres chansons du répertoire châabi durant une heure et demi de temps.

La soirée a été animée par les musiciens et chanteurs Zohir Mazari, Asmaa Alla et Kamel Aziz qui ont interprété, entre autres, «Sobhan allah ya ltif» de Cheikh Mohamled El Anka et «Koulouli ya samine» de Abdelmadjid Meskoud, «El bareh» du feu El Hachemi Guerouabi, «Chahlet Laayani» et «Dek el khatem» de Amar Ezzahi. À 19h30 tapante, la grande salle de l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïah estquasi-remplie par les mélomanes de la musique châabi. Et lorsque les cinquante musiciens de l’Orchestre symphonique de l’Opéra d’Alger sont entrés sur scène, ils étaient alors accompagnés de musiciens issus, cette fois, d’un orchestre chaâbi, composé, entre autres, d’un joueur de banjo et d’un mandoliniste. Dès lors, la première note la soirée est donnée. On entend alors les cordes qui montent et descendent, les cuivres, eux, effrayaient, feraient presque chavirer par leur brusque rencontre avec le banjo, le qanoun et le mandole. Bien accueilli et chaleureusement applaudi par le public venu en masse assister à ce concert, le maître d’orchestre Amine Kouider enchaîne de suite en entrant dans le vif du sujet, à savoir, le chaâbi. Les premières notes de mandole se font alors écho, délicatement rendues par le talentueux et très prometteur chanteur et musicien Zohir Mazari. Par un petit solo sur son mandole, le jeune Zohir, qui n’a rien d’un novice puisqu’il est professeur au conservatoire central d’Alger et collabore, souvent, avec l’Orchestre symphonique de l’Opéra d’Alger en tant que musicien, soliste chanteur et parfois, en tant qu’assistant du maestro Amine Kouider, fredonne la chanson, «Ya Dzayer Ya El Assima» d’Abdelmadjid Meskoud avec sa voix mélancolique et feutrée. Dans cette ambiance typique et portée avec grâce par une belle musique, Zohir enchaîne son jeu instrumental et son interprétation avec «Sobhan Allah Ya L’tif» du maître El Hadj M’Hamed Al Anka et «Ya Moulana ya Allah» d’Albdelkader Chaou. Zohir Mazari a été succédé par la jeune soliste Asma Alla qui interprète «Rah El Ghali Rah» de Kamel Messaoudi, un joyeux musical du répertoire chaâbi algérien. Cette dernière, vêtue d’une magnifique robe traditionnelle et perchée sur ses hauts talons, aura aussi interprété «El Barah Kan fi amri Achrine» du feu El Hachemi Guerouabi, la célèbre chanson «Chehilet Laâyani» de Abdelhakim Garami inspirée du boléro cubain, Quizás, quizás, quizás, écrit en 1947 par Osvaldo Farrés et interprété pour la première fois par Mohamed Zerbout, et, enfin, «Tlata Zehwa wa M’raha» de cheikh Mohamed Najjar. Le concert se poursuit et garde le meilleur pour la fin, en accueillant le chanteur de chaâbi, Kamel Aziz. Trentenaire, virtuose au mandole, Kamel Aziz est une valeur sûre de la nouvelle génération d’interprètes du chaâbi. Sa voix rauque et sa diction ont fait parler de lui pendant des années, et il a confirmé, lors de cette soirée dédiée à ce style algérois, tout le bien qu'on disait de lui en interprétant un florilège de chansonnettes puisées du patrimoine chaâbi. De sa voix rauque et affirmée, Kamel Aziz et Amine Kouider reprennent le concert en main et gratifient le public avec «Had El Khatem», «Sali trach Qalbi», «El Maknin Zine» et «Oh, Ya Ntiya». C’est un répertoire très riche auquel on a voulu donner une dimension universelle sous cette forme symphonique, avec un intérêt pour la diversité des couleurs et de dialogue entre les mélodies.

Sihem Oubraham