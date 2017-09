Grand Angle : Et si Kim avait raison…

Haro sur Pyongyang ! Depuis quelques mois, l’unanimité médiatique mondiale tombe à bras raccourcis sur Kim Jong-un. Traité de tous les noms d’oiseaux, le monde considère aujourd’hui le leader nord coréen comme atteint de schizophrénie et de bellicisme chronique. Soit. Mais à lire certains décryptages sérieux, on se met à douter de la véracité des théories émises et des analyses servies à longueur de colonnes autour de ce conflit naissant (ou latent).

Le tir d’un missile balistique de portée intermédiaire, un Hwasong-12, sur l’île de Hokkaïdo au Japon, par la République Démocratique Populaire de Corée, fut qualifié « d’acte arrogant et provocateur ». Mais ce que le bal des médias internationaux a omis de rappeler, c’est que les Etats-Unis, le Japon et la Corée du Sud mènent de concert, depuis quelques semaines, de grandes manœuvres militaires sur l’île en question, simulant une invasion de la Corée du Nord et l’étêtement du régime en place. Kim Jong-un a d’ailleurs adressé à maintes reprises des demandes de cessations de ces opérations au commandement américain, sans suite. La seule réponse fut un article de Fox News qui confère le droit aux Etats-Unis de menacer qui ils veulent, à tout moment et n’importe où. « Dans le contexte d’un régime nord coréen de plus en plus belliqueux, plus de 3.500 soldats américains et japonais ont entamé mardi un exercice militaire de plusieurs semaines. Cet exercice, dont l’appellation est North Viper 17, se déroulera à Hokkaïdo, principale île septentrionale du Japon, et se prolongera jusqu’au 28 août… « L’amélioration de notre préparation opérationnelle concerne non seulement notre force aérienne, mais aussi notre capacité d’intervention logistique », a déclaré le Colonel R. Scott Jobe, commandant de la 35e escadre de chasse. « Notre emplacement privilégié nous permet de parer à toute urgence, et cet exercice vient seulement renforcer notre capacité d’intervention dans le cas d’un scénario réel. » Le régime nord-coréen a choisi donc de monnayer ses futures négociations avec les Etats-Unis en accélérant son programme d’armement nucléaire. Une sorte d’épouvantail brandi à la face des Américains afin que ceux-ci renoncent aux actions agressives d’incursion et de provocation qu’ils mènent à son encontre depuis 64 ans. Choix toutefois risqué mais probablement seule alternative devant une menace qui se dessine chaque jour encore plus et qui a déjà aligné 75.000 soldats, des centaines de tanks, des véhicules blindés, des péniches de débarquement, de l’artillerie lourde et une flotte navale entière sous les murs de la Corée du Nord. Et si Kim Jong-un disait vrai ?

Kamel Morsli