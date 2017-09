Rapts d’enfant : Le système d’alerte bientôt opérationnel

L’identification des détenus par l’empreinte digitale en vigueur au centre pénitentiaire d’El-Harrach.



«Le système de gestion informatique d’alertes, récemment mis en place par le ministère de la Justice, pour contrer le phénomène d’enlèvements d’enfant, sera bientôt opérationnel.» Telle est l’annonce phare faite par le sous-directeur des Systèmes informatiques au ministère de la Justice.

S’exprimant, hier, en marge du séminaire sur l’E-Justice, co-organisé par le ministère de la Justice et la Délégation de l’Union européenne (UE) en Algérie, M. Athmane Ould Ali a fait savoir que ce dispositif national d’alerte sera déclenché à chaque fois qu’un cas de rapt et/ou de disparition d’enfant sera signalé dans l’une des wilayas du pays.

«Une application sera mise à la disposition des procureurs de la République, de sorte à ce que dès qu’un cas d’enlèvement d’enfant est signalé, ils sont saisis par les proches de la victime. Les procureurs communiqueront, à leur tour, l’information au niveau central (ministère), pour être ensuite largement divulguée à travers les médias», a-t-il détaillé.

M. Ould Ali a affirmé que cette application est déjà prête, reste juste à régler quelques détails techniques. «Contrairement à ce qui se faisait jusque-là, ce système permettra une gestion plus rapide et plus sécurisée des affaires de rapt d’enfants, dans la mesure où le procureur jugera d’abord de l’intérêt et de l’efficacité ou non de rendre public chaque cas, et ce dans le souci de préserver la vie de l’otage», a-t-il indiqué.

S’agissant du projet de mise en place du nouveau mécanisme pour identifier le détenu par l’empreinte digitale au niveau des établissements pénitentiaires, le responsable a expliqué la procédure a été déjà lancée à la prison d’El-Harrach, et qu’elle sera «progressivement» généralisée dans les différents établissements pénitentiaires. «Cette technique, qui s’inscrit dans le cadre de la modernisation du secteur, a pour objectif d’éviter toute falsification ou toute faille du système de surveillance. Le prisonnier pose son empreinte sur la machine consacrée à cette procédure, laquelle affiche les informations complètes sur son identité», a-t-il dit.



Le bracelet électronique généralisé avant la fin de l’année



Partant de là, le responsable a fait savoir que l’utilisation du bracelet électronique en tant que outil d’aménagement des peines carcérales n’est plus qu’une question de mois, assurant, dans ce sens, que la procédure sera généralisée sur l’ensemble du territoire avant la fin de cette année. «Ce nouveau mécanisme s’adapte à la nouvelle vision de la réforme du système pénitentiaire», a-t-il expliqué.

Toujours selon le sous-directeur des Systèmes informatiques au ministère de la Justice, «le détenu condamné définitivement à une peine de trois ans ou moins ou celui à qui il reste une peine de moins de trois ans à purger, peut bénéficier de cette mesure sur décision du juge d’application des peines».

De son côté, le directeur général du Centre de recherche juridique et judiciaire, Ahmed Chafaï, a fait savoir que l’Algérie, à l’instar d’autres pays développés, a connu, depuis l’avancement du troisième millénaire, un saut qualitatif dans la modernisation de son secteur de la justice, et ce dans le cadre de son vaste chantier de la réforme de la justice, dont les objectifs stratégiques sont la réforme, l’amélioration de la qualité du service public de la justice, un meilleur accès a la justice pour tous et un traitement rapide instantané des dossiers des justiciables.

Il a noté, dans ce sens, que ces premières réalisations, qui sont déjà palpables, ont permis de faire une brillante démonstration de la modernisation de la justice en Algérie, à travers une célérité dans la prise en charge de la demande citoyenne, le traitement rapide des affaires judiciaires, un partage de l’information avec tous les acteurs de la justice (magistrats, greffes justiciables, avocats huissiers, notaires, établissement pénitentiaires), l’introduction de la visioconférence pour l’audition à distance et la constitution des bases de données accessibles, «tous ces facteurs permettant ainsi un gain de temps considérable», a-t-il souligné. Il y a lieu de souligner que ce séminaire s’inscrit dans le cadre de l’accord de partenariat entre l’Algérie et l’Union européenne (programme d’appui TAIEX), et qui porte sur plusieurs axes dans le domaine juridique et judiciaire.

Sarah A. Benali Cherif