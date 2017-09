Utilisation du GPL/C : En deçà des objectifs

À fin juillet 2017, la consommation totale du gaz de pétrole liquéfié (GPL/C) a atteint 249.224 tonnes, soit une croissance de 28,2% par rapport à la même période de l’année 2016, qui a enregistré une consommation de 352.000 tonnes consommées, avec 255.000 véhicules convertis. Des résultats en déphasage avec les objectifs tracés par l’Algérie inscrits dans sa politique énergétique, mais surtout avec les moyens mis en place pour le développement de ce produit qui n’est pas nuisible à l’environnement.

L’élargissement et la généralisation de l’utilisation du gaz propane liquéfié (GPL), carburant aux multiples avantages, sont inscrits parmi les nombreuses priorités du gouvernement. L’Algérie consomme aujourd’hui près de 15 millions de tonnes de carburants routiers, dont un peu plus de 350.000 tonnes de GPL/C, «ce qui est très en deçà des objectifs fixés», selon la secrétaire générale du ministère de l’Énergie, Mme Fatma-Zohra Cherfi, précisant que les objectifs tracés depuis 2015 pour intensifier l’usage de ce carburant sont d’arriver à convertir 30% du parc automobile à motorisation essence en 2030. «Une batterie de mesures est ainsi mise en place pour inciter les automobilistes à s’orienter vers le GPL/C, à commencer par les administrations et les entreprises publiques», a précisé Mme Cherfi, hier, lors de son allocution, à l’occasion de la tenue de la journée technique sur la promotion de l’utilisation du GPL/C. Pour y faire face, dit-elle, «il faut lever certaines contraintes pour réaliser le vaste programme de conversion, dont principalement la disponibilité des kits et autres équipements».



La nécessaire contribution des opérateurs privés



Entre autres, la secrétaire générale du ministère lance un appel aux opérateurs privés nationaux, pour contribuer à la promotion et à l’élargissement de la consommation du GPL/c, en les qualifiants de «partenaires clés» de réussite du vaste programme de conversion et du développement du réseau de distribution de GPL/C, à même d’assurer une plus large disponibilité de ce produit sur l’ensemble du territoire national. «Nous invitons tous les acteurs concernés, ministère de l’Industrie, NAFTAL, opérateurs privés… à renforcer davantage cette relation et à prospecter d’autres pistes de partenariat, aussi bien dans le domaine de la conversion des véhicules au GPL/C que dans d’autres domaines porteurs d’opportunités», a-t-elle souligné, en insistant sur l’importance accordée par le secteur de l’énergie, au développement «effectif» de ce produit, ainsi que sur la nécessité d’axer les efforts sur cet objectif qui permettra, à terme, «de réduire substantiellement les importations de carburants routiers».

Sur ce point, le directeur général des hydrocarbures du ministère, Mustapha Hanifi, a affirmé qu’une augmentation du nombre de véhicules convertis au GPL/C se traduisait systématiquement par une réduction des importations en essence. Selon ses chiffres, l’Algérie importe annuellement 3 millions de tonnes d’essence et de gasoil, pour une facture d’importation de plus d’un milliard de dollars. «Il faut arrêter l’importation», a-t-il lancé, en exhortant Naftal à redoubler d’efforts en matière de fabrication des kits et à assurer la disponibilité du GPL/C.

Rappelant que deux raffineries d’une capacité de production de 5 millions de tonnes chacune sont attendues pour 2020, il a toutefois considéré que d’ici là, il fallait lever certaines contraintes, dont la non-disponibilité du GPL/C au niveau de toutes les stations-service et les longs délais d’installation des kits.

Le programme national de promotion de l’utilisation des carburants propres, qui s’étale jusqu’en 2030, prévoit la conversion d’un million de véhicules au GPL. Dans le cadre de ce programme, Naftal, premier installateur d’équipements GPL, vise à implanter, d’ici 2030, du GPL dans 1.000 stations-service, pour renforcer les stations déjà opérationnelles.



La consommation des carburants tributaire d’une nouvelle augmentation des tarifs



En 2016, la consommation des carburants en Algérie a atteint 14,9 millions de tonnes, le gas-oil, avec 10,3 millions de tonnes représente 68,9%, suivi par les essences (4,3 millions de tonnes, soit 28,7%) et le GPL-c (352 000 tonnes, soit 2,4%). Ainsi, selon le, directeur chargé des activités économiques au niveau de l’Autorité de régulation des hydrocarbures (ARH), M. Samir Houguelaouène, la consommation en essence et gasoil baisserait de 4% en cas d’une nouvelle augmentation des tarifs de ces carburants. Il a estimé, ainsi, que le maintien du prix du GPL/C à 9 DA et l’augmentation des prix des autres carburants engendreraient une augmentation de la consommation du GPL/C à 500.000 tonnes. «Le développement du GPL-c est une solution pour atténuer l’utilisation grandissante des carburants classiques, diminuer leur importation et préserver l’environnement», dit-il, en relevant toutefois que la mise en œuvre de la nouvelle tarification des carburants depuis janvier 2016 s’est traduite par une nette croissance de la consommation du GPL/C qui est passée à 350.000 tonnes en 2016, en hausse de 28%, alors que la consommation des autres carburants a enregistré une baisse de 2 à 3%. «L’augmentation des écarts de prix entres le GPL-c et les carburants classiques en 2016 et 2017 suite aux réajustements des tarifs des carburants a induit une croissance de la demande de ce carburant, qui est passée de 291 000 tonnes en 2015 à 352.000 tonnes en 2016, soit une augmentation de +21%», a-t-il expliqué, en ajoutant qu’ a la fin du mois de juillet 2017, la consommation du GPL-c a atteint 249.224 tonnes, soit une croissance de 28,2% par rapport à la même période de l’année 2016.



Le délai de réponse à la demande de conversion ramené à 10 jours en 2018



le Pdg par intérim de Naftal, Rachid Nadil, a, quant à lui, mis l’accent sur l’engagement de cette entreprise en matière de promotion et de généralisation de l`utilisation du GPL/C à travers des actions portant, notamment sur la réduction du délai de réponse à la demande de conversion à 10 jours au niveau de toutes les wilayas, à l’exception d’Alger où cette opération ne nécessite pas de rendez-vous. Ainsi, le délai moyen pour répondre à la demande est passé de 98 jours en 2016 à 21 jours en 2017, et passera à 10 jours en 2018.

Pour ce qui est de la disponibilité des stations équipées du GPL/C, M. Nadil a souligné qu’elles sont appelées à se multiplier. S’agissant de la répartition des wilayas par catégorie de potentiel convertible en GPL/C, le plus grand potentiel est enregistré dans 5 wilayas (Alger, Blida, Oran, Constantine et Annaba), avec 100.000 véhicules (48,14% du parc automobile national), alors que le plus faible potentiel touche 11 wilayas avec 20.000 véhicules (3,72% du parc), dont la plupart relèvent du sud du pays. En somme, 260.000 véhicules GPL/C en circulation sont enregistrés à ce jour, qui ont consommé 300.000 tonnes du GPL/C en 2016, alors que pour 2019, Naftal prévoit 145.000 conversions/an à partir de 2019. Concernant les capacités de conversion opérationnelles, le nombre de centres réalisés par Naftal est passé de 37 en 2016 à 43 en avril 2017. En avril 2017, il a été enregistré 2.277 stations-services composées de 639 avec GPL/C et 1.638 sans ce carburant propre. Dans son programme de développement du réseau GPL/C pour 2017-2021, Naftal prévoit la réalisation de 1.624 stations-services.

Kafia Ait Allouache