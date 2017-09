4e forum économique Algéro-Allemand : Encourager l’investissement durable

Le 4e forum économique algéro-allemand a eu lieu, hier au siège la Chambre algérienne de commerce et d’industrie, CACI. Cette rencontre économique, qui s’est déroulée en présence de pas moins de 120 entreprises, dont 25 allemandes, traduit le grand intérêt des deux parties, pour aller plus vers une coopération accrue et diversifiée.

Aussi, elle a constitué une occasion importante aux entreprises nationales de nouer des liens de partenariat avec leurs homologues allemandes, et cela à travers les rencontres B to B. Ces dernières ont permis aux deux partenaires d’explorer de nouvelles opportunités et de potentialités de partenariat dans les secteurs suivants : l’hydraulique et distribution des eaux, la logistique et le transport maritime, les énergies renouvelables, l’électricité et l’électronique, la pétrochimie, l’industrie mécanique, la construction des infrastructures pétrolières et gazières, l’industrie auto-motive, l’agriculture et l’agro-industrie. S’exprimant, en marge de cette rencontre, M. Zerrouki Mohamed, vice-président de la CACI, a insisté sur la nécessité de créer des relations de partenariat basées sur des investissements durables.

«Afin de promouvoir l’investissement en Algérie, il est nécessaire d’organiser ce genre d’événements. Aujourd’hui, il est temps de choisir nos partenaires, c’est-à-dire ceux qui peuvent apporter une valeur ajoutée à notre économie», a-t-il estimé, tout en se référant au partenaire allemand, qui peut accompagner notre pays dans la réalisation de différents programmes d’investissement, lancés ou encours de lancement, car, a-t-il précisé, «ils sont des leadeurs dans différents domaines, surtout dans l’industrie automobile, et les énergies renouvelables». «Donc, il faut tirer profit de leur expertise», a-t-il ajouté. Mettant l’accent sur l’industrie de la sous-traitance, il a relevé que «durant cette rencontre, nous allons certainement encourager notre partenaire allemand à investir davantage dans ce domaine, surtout en ce qui concerne les pièces de rechange dans le créneau l’automobile».

De son côté, M. Layadi Abdelmajid, vice-président EMA, a exprimé sa pleine satisfaction quant à l’organisation de ce 4e forum, qui constituera une opportunité aux jeunes entrepreneurs de développer des contactes de partenariat. Il a en outre insisté sur la nécessité de trouver des liens qui peuvent renforcer leur coopération, notamment économique, de longue date, regrettant le fait que ce partenariat entre les deux pays est limité dans le secteur public. Il a estimé qu’il est important d’encourager la coopération entre les secteurs privés, surtout entre les petites et moyennes entreprises (pme). Il y a lieu de noter, à ce titre, que le Forum d’affaires algéro-allemand, tenu en janvier 2016 à Berlin, s’est soldé par une plateforme d’entente pour la signature d’une trentaine de contrats dans différents secteurs d’activité, notamment la mécanique, la sous-traitance automobile, l’électronique, l’électrique, l’agro-industrie. L’Allemagne, qui entend consolider sa présence sur le marché algérien, compte plus de 320 entreprises installées dans notre pays.

Makhlouf Ait Ziane