Sinistralité automobile : Les précisions des assureurs

La sinistralité très élevée constitue une des difficultés majeures de l’assurance automobile. Dans un entretien paru au dernier numéro de la Revue de l’Assurance, Youcef Benmicia, PDG de la CAAT, explique que la compagnie qu’il dirige a mis en place une stratégie globale basée sur la qualité de la prise en charge de la clientèle. À la sinistralité, s’ajoute la «concurrence sur les prix que se livrent les sociétés d’assurances». Ces deux éléments influent sur l’«équilibre technique» de la branche. Des solutions ? Le premier responsable de la CAAT estime qu’il est, d’abord, question de savoir comment peut intervenir l’assurance dans la baisse de la sinistralité, en participant «activement» à la prévention des accidents de la circulation. Et, ajoute-t-il, faire jouer la concurrence, non sur les prix, mais sur la qualité de la prestation et des produits proposés par l’innovation et la simplification des procédures. Est également important, aux yeux de M. Benmicia, de compter sur le dispositif réglementaire en matière de sécurité routière et de prévention. À une question liée aux offres innovantes liées à l’assurance auto, comme l’assistance le remplacement du véhicule ou autres, le même responsable indique que la CAAT a toujours été «au premier rang», et ce en étant à l’écoute de sa clientèle et de ce qui se fait dans le monde de l’assurance. Des garanties spéciales pour couvrir les véhicules suite à des séismes, émeutes et actes terroristes, sont mises en place. D’autres produits, enchaîne M. Benmicia, tels que le remplacement du véhicule, sont en préparation et seront mis sur le marché. De son côté, Mokhtar Naouri, PDG de la CASH, dit qu’en termes d’indemnisations, sa compagnie a réglé, en assurance automobile, 6.600 dossiers pour un montant de 332.8 millions de dinars. Quant aux sinistres à payer, ils représentent, à fin 2016, un peu plus de 6.000 dossiers évalués à 556 millions DA. Pour l’ensemble des branches, les prévisions de la CASH s’élèvent à 10.9 milliards DA. Quant à l’impérative sensibilisation pour réduire la sinistralité, M. Naouri déplore le manque, dans le marché, d’une grande association de prévention routière à caractère national. Les compagnies d’assurances, elles, doivent, dit-il, dans un effort collectif, organiser et participer à des campagnes de prévention routière. Aussi, il y a lieu de préciser que la CASH est signataire de multiples conventions et adhère aux campagnes de liquidation des sinistres en retard. «Nous avons conscience qu’il faut absolument régler ce problème par l’augmentation de la cadence de règlement des sinistres en automobile.» À ce sujet, Abdelhakim Hadjou, DG de Trust Assurances, indique que leurs offres s’orientent vers les flottes. Objectif : accompagner les entreprises désirant disposer d’un programme complet qui couvre tout le patrimoine, et, d’autre part, la sinistralité est statistiquement moins importante quand il s’agit des assurances flottes qui, grâce à la mutualité de risques, est atténuée.

Fouad Irnatene