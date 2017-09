Coupe de la CAF (Quarts de finale retour), Club Africain (Tunisie) 2 – MC Alger 0 : Un Penalty cadeau, un arbitrage catastrophique et l’anti-jeu…éliminent le Mouloudia

Ayant fourni un match plein, un match d’hommes, le Mouloudia d’Alger ne méritait vraiment pas de se faire éliminer de la sorte. Il a perdu certes, sur le score de deux buts à zéro, mais dans des conditions regrettables. Les camarades d’Amada, ont déployés de grands efforts et se sont battus comme des lions. Ils ont même dominé la 2e période. Mais, cela n’a pas suffit. En effet, les Mouloudéens redoutaient l’arbitrage, sachant que le directeur de jeu burundais, désigné par la CAF en la circonstance, avait déjà arbitré à trois reprises en Tunisie dernièrement et donc avant ce match. Celui-ci a tout d’abord accordé un penalty imaginaire aux Tunisiens, qui leur a permis d’ouvrir la marque par l’entremise de Zemzemi (20’). Ensuite, il n’a pas sanctionné par des avertissements le jeu viril et agressif des deux côtés, laissant lui filer la maitrise de la rencontre qui a failli sortir à plusieurs reprises de son cadre sportif. Il y a eu beaucoup d’anti-jeu de la part des joueurs du Club Africain qui une fois le 2e but inscrit par l’expérimenté capitaine Khelifa, sur une belle remise de Belkhiter, ont usé d’arrêt de jeu en simulant des blessures. Le second but des Tunisiens; fatal pour le Mouloudia (match aller 1-0 pour le MCA ); a été inscrit suite à un placement approximatif de l’axe central mouloudéen, suivi d’une mauvaise anticipation de Demmou, et une sortie hasardeuse de Chaouchi (82’).

Arbitre complaisant, vicieux et passif

Des joueurs remplaçants du Club Africain tunisien ont provoqué Karaoui en le bousculant sans que l’arbitre ne bronche. Alors que le jeu se déroulait, un ballon a été lancé sur le terrain à partir de la main courante pour stopper une action offensive mouloudéene dans les dernières minutes du temps réglementaire. Un vrai sabotage, devant un arbitre passif que la CAF devrait radier à vie du corps arbitral africain, tellement, il a terni ce dernier par son manque de loyauté et de neutralité vis-à-vis du MCA. Il a ensuite accordé seulement 4 minutes de temps additionnel, alors qu’il devait en comptait davantage. Au moins 7 minutes au vu des changements et arrêts de jeu répétés provoqué par les Tunisiens. Il a tout fait pour saboter le Mouloudia au vu et au su de tous ceux qui ont suivi la partie. Il a anéanti tous les efforts fournis par les camarades de Chérif-El-Ouazzani et tous leurs espoirs d’atteindre les demi-finales. Sans vraiment remettre en question à 100% la qualification de nos frères tunisiens aux carré d’As de cette coupe de la CAF, on peut dire sans risque de nous tromper, qua sans le coup de pouce scandaleux de l’arbitre burundais qui a mis en confiance l’équipe locale, en lui accordant un penalty inexistant, et vu le déploiement et la débauche d’énergie louables sur le terrain des joueurs mouloudéens, la qualification n’aurait sans doute pas échappée au MCA.

Match d’hommes des Mouloudéens

Casoni et Saïfi peuvent-être fiers de leurs poulains, qui n’ont rien à se reprocher dans ce match où ils ont tout donné et mouillé le maillot. Ils ont au risque de nous répéter réalisé un match d’hommes. Certes, côté mouloudéen, on pouvait éviter d’encaisser le 2e but, mais c’est cela le football. Les erreurs en font partie et sans quoi, on ne verra pas de buts. L’équipe s’est montrée combative, disciplinée et solide malgré cette défaite, sur un score qui ne reflète nullement la physionomie du match. Chaouchi n’a pas eu beaucoup à faire dans ce match, mais la balle a visité, hélas pour lui, ses filets à deux reprises. C’est franchement rageant de se faire éliminés de la sorte !!! Bravo au staff technique et aux joueurs du Mouloudia qui se sont montrés à la hauteur et auxquels on accorde des circonstances atténuantes suite à cette amère élimination, imméritée du reste. Bravo aux milliers de fidèles supporters mouloudéens qui se sont déplacés à Tunis pour apporter leur soutien à leur équipe de toujours. Hélas, le MCA n’enrichira pas son palmarès par une nouvelle consécration continentale. Mais, ce n’est que partie remise…

Mohamed-Amine Azzouz