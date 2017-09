À l’occasion de la célébration de la fête nationale de son pays : Le président Bouteflika félicite son homologue bissau-guinéen

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue de la Guinée-Bissau, Jose Mario Vaz, à l’occasion de la célébration de la fête nationale de son pays, dans lequel il a réitéré sa «pleine disponibilité» à œuvrer à la poursuite et à l’approfondissement des relations d’amitié et de coopération entre les deux pays. «La célébration de la fête nationale de votre pays m’offre l’agréable occasion de vous adresser, au nom du peuple et du gouvernement algériens et en mon nom personnel, nos chaleureuses félicitations auxquelles je joins mes vœux de progrès et de bien-être pour le peuple bissau-guinéen frère», a écrit le Chef de l’Etat dans son message. «C’est aussi l’occasion pour moi de vous réitérer ma pleine disponibilité à œuvrer, avec vous, à la poursuite et à l’approfondissement des relations d’amitié et de coopération entre nos deux pays au bénéfice mutuel de nos deux peuples et de vous renouveler l’intérêt que j’attache au renforcement de la concertation politique entre l’Algérie et la Guinée-Bissau sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun», a ajouté le Président de la République. (APS)