Algérie - Maroc : Examen des relations bilatérales

Le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, a passé en revue hier avec l’ambassadeur du Royaume du Maroc en Algérie, M. Lahcen Abdelkhalek, les relations bilatérales et les voies et moyens de renforcer les liens de fraternité et de solidarité unissant les deux pays, indique un communiqué du ministère. Lors de cette entretien, les deux parties ont évoqué «l’histoire des relations unissant les deux pays frères» et souligné l’importance de «l’action commune en vue de renforcer les liens de fraternité, de solidarité et de bon voisinage et de les promouvoir afin de répondre aux aspirations des deux peuples frères à la sécurité et la stabilité», conclut la même source. (APS)